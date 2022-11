Kayla Harrison molesta por como PFL maneja los PPVs

Kayla Harrison está perturbada por la forma en que la PFL hizo que el evento de campeonato de este año fuera de pago por evento.

Si bien poner los Campeonatos de la PFL de 2022 en pay-per-view significa que la compañía puede beneficiarse de las compras, los peleadores no lo harán, según Harrison. Pero eso no es lo único que molesta a la dos veces medallista de oro olímpica. Es la dotación de aviso corto en la que se introdujo el pago por evento, con el precio de 49.99 anunciado hace menos de dos semanas.

“Quiero decir, estoy un poco molesta si soy honesta. Obviamente, no soy miembro de la junta ni alguien que toma decisiones, pero, ¿Qué sigue diciendo Cyborg? ‘Veamos si vende pay-per-view’. Entonces, desde un punto de vista personal, es un poco frustrante para mí que hagan la primera pelea de pago por evento, una pelea que ya he tenido dos veces, y solo le dan como un mes para vender. Yo estaba como, ‘Oh, bueno‘.

“Quiero decir, me pagan lo mismo. No es piel de mi espalda. Me hubiera gustado haber ayudado a promocionarlo mejor. Creo que lo dices a principios de año: ‘Oye, la temporada comienza ahora en ESPN, y al final del año vamos a pagar por ver’. Vas a llegar a ver cómo cambia la vida de las personas. Esa es mi opinión.»

La dos veces campeona Harrison (15-0) se enfrenta a Larissa Pacheco (18-4) por tercera vez en la final de peso ligero femenil del viernes en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden en Nueva York, pero de cualquier manera, espera, o al menos espera. – la gente se sintonizará.

“Tengo un trabajo que hacer el viernes por la noche. Mi trabajo es entrar en la jaula y pelear, salir y cimentar mi legado y continuar por ese camino. Espero que la gente sintonice porque quiere ver la grandeza en proceso. Todavía no estoy allí. Todos sabemos que aún no he llegado, pero te prometo que voy a llegar. Y cuando lo haga, querrás haberlo presenciado todo, porque soy un mal hijo de puta y no puedes detenerme. Quieres mirar.