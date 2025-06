Kayla Harrison está harta de las críticas de Julianna Peña

Kayla Harrison no puede esperar hasta estar encerrada en el octágono con Julianna Peña. Claro, Harrison (18-1 MMA, 2-0 UFC) sueña con destronar a Peña (13-5 MMA, 8-3 UFC) en UFC 316 y conseguir el título de peso gallo femenino de UFC.

Pero también quiere terminar con las bromas y los comentarios basura previos a la pelea. Harrison y Peña han intercambiado opiniones durante los últimos meses, con la campeona siendo la que más habla, algo que Harrison considera bastante desagradable.

«Creo que, sin duda, esta es la charla más basura que he tenido que soportar. La charla en sí es basura. No sé si es buena, pero es basura. Esto es lo máximo que he tenido que soportar. Sí, es la peor charla basura que he tenido que soportar, simplemente está mal hecha. Te diré una cosa. Siendo mujer en un deporte dominado por hombres, yendo a American Top Team, ¿no crees que oigo mierda todo el día, todos los días? Entro al gimnasio y empiezan a hablar mal. Pero esto fue simplemente mal hecho. Estoy lista para pelear. Ya no quiero hablar de esto».