Kayla Harrison admite que bajar al peso gallo es una tortura

Kayla Harrison reconoce que su reducción al peso gallo le pasa factura a su cuerpo. Harrison (18-1 MMA, 2-0 UFC) desafía a la campeona de peso gallo Julianna Peña (11-5 MMA, 8-3 UFC) en el evento co-principal del UFC 316 el 7 de junio en el Prudential Center en Newark, NJ.

La ex aspirante al título de la UFC, Megan Anderson, declaró a MMA Fighting que no ve a Harrison con una larga trayectoria en la categoría de 135 libras debido al drástico corte de peso. La dos veces medallista de oro olímpica en judo y dos veces campeona de la PFL no edulcoró el proceso tras admitir haber orinado sangre una semana antes de su más reciente participación en la UFC 307.

«Es una tortura. Pero todo lo que he deseado está al otro lado de esa tortura. Siento que me refino en el fuego. Es un proceso muy solitario. Es un desgaste mental mucho más duro de lo que esperaba». Al principio, tenía miedo de: ‘¡Dios mío! ¿Puedo hacer esto?’. Y ahora, tengo miedo de: ‘¡Dios mío! Ya sé lo que tengo que hacer para lograrlo’. Definitivamente no es sano. No hagan esto, chicos. No lo recomiendo. Mi equipo está muy concentrado y sé lo que tengo que hacer. No es fácil, pero creo que al final valdrá la pena, y lo hacemos de la manera más saludable y segura posible.

Harrison compitió en peso ligero durante su tiempo en la PFL. Bajó con éxito a peso pluma en una pelea única para Invicta FC en 2020 y compitió en un combate de peso pactado de 150 libras justo antes de firmar con la UFC.

Desde que se unió a la plantilla de la UFC en 2024, Harrison ha llegado a las 136 libras en dos ocasiones, con victorias sobre Holly Holm y Ketlen Vieira. Tendrá que bajar a su peso más bajo de la historia cuando se le pida que alcance el límite de campeonato de 135 libras contra Peña en el UFC 316.