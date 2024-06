Kayla Braxton se burla de sus críticos en WWE

Recientemente, la reconocida entrevistadora de SmackDown, Kayla Braxton, respondió de gran manera a un crítico de su trabajo. Y es que, según algunos fans, el pasado viernes en SmackDown, cuando Braxton fue parte de un segmento de entrevistas con LA Knight y Carmelo Hayes, la mujer lucía «mal».

Según varios de estos aficionados, Kayla «parecía distraída, fuera de sí y como si estuviera sufriendo mentalmente en este momento». Uno de esos críticos en específico la etiquetó en un tuit en donde pedía a WWE que sacaran a Braxton de la televisión.

La respuesta de la mujer fue bastante interesante. A continuación, el intercambio en mención:

“She’s obviously struggling right now mentally…” 😂😂😂 homeboy, I’m the happiest and most content I’ve ever been. I’m at the top of my game. Ya girl was just tired! Damn! I can’t be perfect EVERY week. (Tho I’m pretty damn close) 💁🏽‍♀️

— Necesita estar fuera de la televisión. Obviamente, está luchando mentalmente en este momento y está afectando su desempeño en la televisión. Lo correcto sería darle un receso para que se recupere. Obviamente, está luchando mentalmente en este momento…

— ¡Amigo, estoy más feliz y contenta que nunca! Estoy en la cima de mi juego. ¡Chica, simplemente estaba cansada! ¡Caray! No puedo ser perfecta TODAS las semanas. (Aunque estoy bastante cerca)

🤡 I’m good, guys.But it’s nice to know ur watching closely enough to pick us apart if we have an off night. In the last month, we’ve traveled to France, out to Smackdown stateside, and we were in Saudi last week. We’re zapped. But thanks for sending ur critiques from your couch. https://t.co/nSGI4P0iw0

— Kayla Braxton (@KaylaBraxtonWWE) June 1, 2024