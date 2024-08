Kayla Braxton dejó la WWE, donde era entrevistadora, cuando sintió que no le quedaba nada más por hacer en ella; cabe mencionarse que rechazó el papel de comentarista. Lo cual no quiere decir que no tuviera ideas para hacer más, de hecho, propuso una que involucraba a Zelina Vega para WrestleMania XL.

► Kayla Braxton, Zelina Vega y WWE WrestleMania

«Aparte de lo relacionado con Paul Heyman, no mucho. Después de eso, si te das cuenta, fui la única entrevistadora que realmente estuvo involucrada en entrevistas relacionadas con The Bloodline, a menos que fuera en Raw y yo no estuviera allí. Realmente querían que eso fuera ‘mi cosa’. Bayley y yo bromeamos al respecto, y también Zelina y yo. Zelina y yo tenemos una larga rivalidad en internet; la gente en realidad cree que nos odiamos. A veces hacemos cosas como acercarnos a personas nuevas en el vestuario y comenzar una pelea fastidiosa solo para ver lo incómodas que se ponen. Propuse algo con Zelina a finales del año pasado, cerca de WrestleMania, pero claro, no sucedió. ¿Quién sabe qué pasará en el futuro? Me dijeron que siempre tengo la puerta abierta, así que tal vez aparezca como una participante sorpresa en el Royal Rumble y ¡bam!», le cuenta Kayla a The Ring Generals.

Acerca de la salida de Kayla Braxton, anteriormente, en SÚPER LUCHAS nos hicimos eco de su mensaje de despedida, descubrimos que no tiene la intención de firmar con AEW o y que tuvo la mejor despedida que podría haber tenido. No parece que vaya a continuar dentro de la lucha libre profesional.

¿Qué te parece la idea?

