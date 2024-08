Kayla Braxton: «Era el momento de irme de la WWE»

La ex entrevistadora de WWE Kayla Braxton tomó la decisión de abandonar la compañía después de ocho años al considerar que no le quedaba nada por hacer en ella. Anteriormente, en SÚPER LUCHAS nos hicimos eco de su mensaje de despedida, descubrimos que no tiene la intención de firmar con AEW, y que tuvo la mejor despedida que podría haber tenido.

Embed from Getty Images

Hoy volvemos al que fuera uno de los temas candentes de finales del mes de junio para hacernos eco de las recientes declaraciones de la misma Kayla en The Nikki & Brie Show, el pódcast de las Bella Twins, también ex de WWE. Braxton explica que era el momento adecuado para irse y aprovechar las oportunidades que le estaban surgiendo en otros lugares.

«Estaba bajo contrato. Los anunciadores operamos de manera muy diferente. Después de ocho años, me di cuenta de que ya había hecho todo lo que podía hacer allí. Sabes cómo es el horario en WWE; es muy difícil encontrar tiempo para hacer otras cosas. Sentí que estaba perdiendo oportunidades fuera de la compañía. Ya no estaba realizando mucho en mi antiguo rol. Tuve que tomar la decisión, aunque no sabía exactamente qué haría a continuación, pero sentía que era el momento de irme. Todo fue de manera amistosa; simplemente sabía que era el momento de dar un paso al costado».

Oportunidades como la película Stranglehold, en la que comparte elenco con Ron Perlman, Justin Long o Ashley Benson. La historia girará en torno a una bailarina exótica que pronto robará el club de striptease en el que trabaja para escapar de su vida y perseguir sus «grandes sueños».

Just me and my newest costar Hellboy 😈😍. Ron Perlman was so much fun to work with. Just watching his acting process was a learning experience in itself. You guys are gonna love this movie #stranglehold pic.twitter.com/7E9Jz10lnN

— Kayla Becker (@TheKaylaBecker) July 23, 2024