Dos de las Superestrellas de NXT que fueron ascendidas al elenco principal durante el WWE Draft 2023 son Kayden Carter y Katana Chance, ex Campeonas de Parejas de la marca amarilla, que de ahora en adelante van a trabajar en Monday Night Raw. Todavía no tienen una rivalidad pero son dos buenas promesas de la división femenil. Y recientemente estuvieron hablando de su llegada a la marca roja en Busted Open Radio, avisando de que quieren presentar la evolución de la lucha libre femenil.

> Kayden Carter y Katana Chance llegan a Raw

“Me encanta la lucha libre. Me senté en NXT durante un año antes de llegar a la escuela de lucha libre y vi a Sasha (Banks), Charlotte (Flair) y Becky (Lynch) comenzar desde abajo antes de que se llamaran estrellas. Tengo que sentarme allí y decir: ‘Quiero hacer esto’. He visto que mi viaje fue el mismo. No éramos parte de la evolución de las mujeres porque solo estábamos llegando allí. Cuando combinamos nuestras habilidades, creo que estábamos tratando de crear un tipo diferente de evolución. Quiero contribuir porque amo la lucha libre y quiero hacerlo todo. Yendo al elenco principal, quiero que el mundo vea de lo que somos capaces y sepan que existimos. Que sepan que venimos de un viaje similar porque crecimos desde abajo y queremos crear historia. Quiero subir allí y dar un espectáculo con todas las mujeres y hacer magia con todas para que la gente diga: ‘Están haciendo su propio legado, evolucionando y contribuyendo’“, dijo Carter.

“Nuestra evolución es mostrarles que podemos seguir el ritmo de los chicos y superar a los chicos y que los fans no se vayan cuando lleguen las mujeres. Estamos tratando de hacer eso con la lucha libre por equipos, especialmente con las mujeres y los movimientos que hacemos. Ella viene a mí con una idea: ‘Tenemos que hacer esto. He visto a un tipo hacer esto, tenemos que hacerlo mejor’. Siempre levantando ese listón“, concluyó Chance.

