Katsuyori Shibata: «Antonio Inoki me llamó»

Katsuyori Shibata participará en el combate brindado por New Japan Pro Wrestling para el evento especial Inoki Bom-Ba-Ye x Ganryujima.

Previo a la función del 28 de diciembre en el Ryogoku Kokugikan de Tokio, se llevóa cabo una conferencia de prensa para el anuncio de la cartelera completa de «INOKI BOM-BA-YE x Ganryujima in Ryogoku», que será un evento conmemorativo para Antonio Inoki, quien falleció el 1 de octubre. Katsuyori Shibata, luchador profesional de New Japan Pro-Wrestling, es uno de los invitados especiales y enfrentará al artista marcial mixto y luchador profesional Tom Lawlor.

Ambos luchadores se enfrentarán bajo las reglas de uno contra uno con 30 minutos de duración bajo la regla de la UWF de «sin ataques a la cabeza». Esta regla es una solicitud especial de NJPW.

Como es de todos conocido, Shibata fue transportado al hospital en ambulancia después de luchar contra Kazuchika Okada en abril de 2017, cuando se le diagnosticó un hematoma subdural agudo y ha estado ausente desde entonces. Su objetivo era regresar mientras enseñaba en el dojo de Los Ángeles de NJPW. En 2021, regresó en un combate de exhibición de grappling contra Zack Sabre Jr. Luego reapareción en enero de 2022 en el evento del Tokyo Dome de New Japan contra Ren Narita, así como un combate en los Estados Unidos en noviembre enfrentando a Orange Cassidy en función de AEW.

Al comienzo de la conferencia de prensa, el productor Sadaharu Tanigawa reveló:

Entonces Shibata comentó:

Soy Shibata de New Japan Pro-Wrestling. Antoni Inoki me llamó y vine aquí. Esta es la forma de llorarle a mi manera. Eso es todo. Es honrar a Antonio Inoki de una manera que solo yo puedo. No soy demasiado exigente con mi cabeza. De hecho, acabo de tener un combate en los Estados Unidos el mes pasado. Bueno, pero hubo algunas partes donde las cosas no salieron bien. Así que, en el peor de los casos, debería dejarlo. Pero ahora estoy aquí y voy a hacerlo bien, como el profesional que soy.

En el funeral del Sr, Inoki pensaba, sin él, NJPW no hubiera sido posible, y sin NJPW, yo no habría nacido como profesional. Siento que no hay ninguna razón para no participar en este evento.