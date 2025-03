Karrion Kross: «Yo en el ring, mi mente más allá»

Como suele decirse, Karrion Kross tiene el trasero pelado de viajar por toda la lucha libre profesional. Comenzó su carrera en la escena independiente en la promotora, cuyo nombre no podía ser más adecuado, Future Stars of Wrestling, en el año 2014. Pero también de trabajar frente a las cámaras de televisión ya que en 2015 empezó a desenvolverse en una compañía de renombre como TNA. En los siguientes años estaría yendo de Lucha Libre AAA Worldwide o Lucha Underground a Carolina Wrestling Federation Mid-Atlantic o Disruptor Pro Wrestling. Luchando también en Major League Wrestling, Game Changer Wrestling, DEFY Wrestling, The Wrestling Revolver… O New Japan Pro-Wrestling.

Todo esto para explicar que el líder de The Final Testament conoce a la perfección lo que es luchar en TV y fuera de ella, por lo que sus comentarios al respecto en DeFalco Files son especialmente interesantes:

«Los talentos independientes no tienen idea de cómo trabajar en televisión o con las cámaras. Es un mundo completamente diferente en el que ni siquiera piensan. Puedes salir ahí y aprender a luchar, pero aprender a trabajar en televisión significa saber dónde están las cámaras y tener una idea de cómo la producción va a manejar los cortes.

En lo personal, cuando estoy en el ring en WWE, mi mente también está en el camión de producción. Sé que suena loco, pero sé cuánto tiempo se mantiene una toma antes de que hagan una transición. Entonces, si quiero que capturen algo, trabajo hacia las cámaras. Algunas personas tienen la filosofía de ‘ellos simplemente me grabarán, puedo moverme como quiera’. Yo no trabajo así. Yo me enfoco en las cámaras que sé que me van a captar y sé cuándo están cambiando de toma.

Eso era algo que quería aprender antes de llegar a WWE. Recuerdo que Joe DeFalco me dijo esto. No sé si lo recuerdas, pero le preguntaba con frecuencia, cada tres a seis meses aproximadamente. Le preguntaba qué quería que mejorara, porque era una escuela y un show. Nunca sentí que tenía derecho a exigir más. Vi lo que pasaba cuando otros lo hacían: era un desastre, una falsa sensación de derecho. Sabía que otras personas tenían que criticar mi trabajo y que tenía que estar abierto a eso sin ser sensible.

Él siempre me decía en qué debía trabajar. Una de las cosas que me dijo fue: ‘Antes de ir a WWE, necesitas sentir que, si te piden hacer literalmente cualquier cosa, debes poder hacerlo con confianza. Si te dicen que hagas una promo de 60 segundos sobre la col, debes poder hacerlo. O si te piden, aunque no sea probable, que luches en un Iron Man Match, ¿vas a poder hacerlo? ¿Vas a ser capaz de subir al ring y hacerlo sobre la marcha? ¿Podrás dejar tu ego de lado y ser aplastado en un combate? Si no puedes hacer eso, no te recomendaría buscar un trabajo allí’.

Todas estas son situaciones posibles, pero debes tenerlas practicadas y ser capaz de asumir cualquier rol con confianza. Así enfoqué mi entrenamiento, pensando en cosas como esas.»