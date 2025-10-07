Karrion Kross y Scarlett: «AEW será nuestra casa para siempre…»

Recién salidos de la WWE y mientras se desenvuelven en la escena independiente, Karrion Kross y Scarlett hablan de la posibilidad de unirse a AEW.
► ¿Karrion Kross y Scarlett camino de AEW?
«No creo que debamos decir con quién hablamos o con quién no«, comienza diciendo Karrion Kross.
«Tenemos amigos en todas partes. Esa es la cosa. Tenemos amigos en todas partes. Alrededor de 2022, justo antes de que volviéramos, hubo una conversación sobre que tú entraras, pero la historia no, no tenía realmente sentido«, añade Scarlett.
Ver esta publicación en Instagram
«En ese momento yo quería hacer algo más grande para Tony (Khan), así que simplemente dijimos: mantengamos el contacto. Y habíamos planeado hacer algo. Pasa una cosa cuando la gente se va o es despedida de una empresa de lucha libre comercializada, que —y no hablo en nombre de nadie, pero sé que a veces ocurre— la gente entra en pánico porque el suelo se les cae financieramente, se asustan. Así que sienten que lo mejor, para que nadie se olvide de ellos, es firmar en algún lugar en una especie de semipánico o algo así, o quizás simplemente quieren ir allí, y quieren hacerlo rápido y sacarlo del medio. Ese es otro escenario. Nosotros nunca nos hemos sentido tan apoyados en toda nuestra vida por la base de fans. Una vez que has sido visto por el Universo WWE, o por cualquier base de fans global masiva, ellos van a donde tú vayas, y estamos en una posición realmente afortunada porque pudimos consolidar esa conexión que estaban esperando que hiciéramos con ellos antes de que todo esto pasara. Así que donde sea que vayamos, ellos vienen con nosotros. Y por mucho que extrañemos estar en la carretera y presentarnos frente al Universo WWE, ellos aparecen, es como si aún estuvieran con nosotros, ¿sabes? Y quizá no en cantidades masivas como verías en una arena, pero vienen, y lo apreciamos. Y hasta nuestros fans de antes de WWE siguen con nosotros. Todavía los vemos todo el tiempo en estos shows. Así que, ya sabes, estamos disfrutando el proceso y tomando las cosas día a día. No hay necesidad de tomar una decisión basada en el miedo. Si aparece la correcta, más importante para mí, lo digo a título personal, creativamente. Si sé que esto es algo que la gente quiere ver, entonces quiero hacerlo. Siempre me he vendido por un principio creativo antes que por el dinero. Si me pones un montón de dinero enfrente y no hay principios detrás, te digo directamente: no estoy interesado. Si te mintiera sobre eso, habría aceptado lo que me ofrecieron. Pero si quitas los principios de la ecuación, estoy fuera. No puedo hacer eso. No puedo. No para eso entré en esto. Si solo buscara dinero, entonces conseguiría cualquier trabajo. Hay muchos trabajos bien pagados. Yo quiero crear algo que la gente, con suerte, recuerde para siempre. Eso es lo que siempre he intentado hacer», continúa Kross.
«Lo que pasa es que sabemos lo que se siente estar en WWE cuando está en su mejor momento, cuando tienes esa conexión con los guionistas, con tus jefes. ¿Cuando todo es genial y es la mejor empresa en la que has trabajado? O sea, los puntos altos ahí son altísimos. Tenemos algunos de nuestros mejores recuerdos en WWE. Así que todavía tenemos la esperanza de que ese sentimiento siga ahí, por eso hablamos de esa manera, de que ese lugar aún puede ser lo que recordamos y lo que vivimos antes. El tema de ir a otro lugar es casi como saltar de una relación a largo plazo a otra, cuando todavía esperas que esa conexión siga ahí con la empresa anterior, que hagan lo correcto, que llamen. Si alguna vez vamos a AEW, vamos a portar la bandera de AEW. Ese va a ser nuestro hogar para siempre. Sea cual sea nuestra próxima empresa, esa será. Ahora mismo seguimos hablando de WWE como lo hacemos. Ir allí y decir, ‘oh, estamos aquí solo para regresar a eso’, no querríamos hacerle eso a él. Así que si vamos, será: no, vamos a hacer de esta empresa la absoluta mejor. Es verdad. Y vamos a estar y hacer eso donde sea que vayamos», concluye Scarlett.
Ver esta publicación en Instagram