En SummerSlam 2025, Karrion Kross perdió su combate contra Sami Zayn, y muchos daban cuenta de que ese sería su último en WWE, teniendo en cuenta de que su acuerdo con WWE estaba por expirar, y parecía un hecho de que no lo veríamos más luego de que el pasado lunes, ni él ni su esposa Scarlett estuvieron en WWE RAW, pero sí fueron tema de conversación debido a que el vencimiento de sus contratos se acercaba.

► Contrato de Karrion Kross con WWE finalmente expiró

Según un informe previo de Fightful, el contrato de Karrion Kross y Scarlett vencía este 10 de agosto, y pese al reporte inicial que sugería que WWE le había ofrecido un nuevo contrato a la pareja, el ex Campeón NXT salió a desmentirlo, por lo que su situación seguía siendo incierta.

Este fin de semana, no obstante, la situación dio un cambio radical, ya que llegado el día de la finalización contractual, tanto Karrion Kross como Scarlett han sido movidos a la sección «Alumni» dentro de la página de la WWE. Recordemos que hace unos días, mientras promocionaba su libro «La Vida Es Luchar» en The Angle Podcast, el ex campeón NXT dejó claro que gran parte de lo que se ha escrito sobre el estado de sus contratos era erróneo:

«Espero que sí (poder volver a WWE Raw). Veo cosas que se escriben en línea ahora mismo, especialmente hoy. Mucho de lo que leo no es cierto. Odio decepcionar a la gente, pero no quiero mentir. Pero espero que sí. Espero que volvamos».

La WWE aún no ha emitido un comunicado oficial, y ni Kross ni Scarlett han mencionado públicamente su traslado a la sección de ex Suprestrellas, aunque habrá que ver si realmente es el final de su etapa con WWE, o si en el camino puede surgir una renovación, como el propio luchador dejó en claro que esa era su intención.