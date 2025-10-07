► ¿Karrion Kross y Scarlett siguen hablando con WWE?

El 10 de agosto, Karrion Kross y Scarlett abandonaron la WWE cuando sus contratos expiraron sin haber sido renovados. Dos meses después, ¿el contacto continúa?

« Pero no con la oficina . Bueno, después de que hablaron contigo, me llamaron a mí al día siguiente, y fue muy extraño, porque me dijeron: ‘Oh, estoy segura de que sabes lo que está pasando con Kevin’. Y yo como: ‘Está bien, hablas de lo que pasó con él, claro, pero ¿qué pasa con mi contrato? Solo están hablando de él.’ Y dijeron: ‘Bueno, vamos a dejar que tu contrato caduque.’ Y yo dije: está bien, no hay problema. Estoy segura de que todo se va a arreglar. Nos encanta trabajar allí, así que, ya saben, la línea está abierta si algún día quieren llamarnos. Y entonces él dice: ‘Sí, ya sabes, la línea está abierta en ambos sentidos. Sé que ustedes tenían una gran relación con Nick Khan y Hunter. Definitivamente deberían llamarlos.’ Y yo me quedé como: espera, ¿qué significa eso?»

«Sí, en un momento querían que me pudiera explicar, por ejemplo, lo de las ventas del libro. Es mi historia de vida, ¿dónde entra eso en todo esto? Forbes escribió un artículo diciendo que fuimos los que más vendimos en la empresa en cuanto a mercancía. Él no quiso ver nada de eso. No quiso discutir nada de eso. Me dijo que era irrelevante para la conversación al determinar mi valor, lo cual es una locura. Mi historia de vida es sobre un niño en el público de sus shows mientras crecía, queriendo ser parte del espectáculo, entrando al espectáculo, y escribiendo un libro sobre cómo fui parte de eso. ¿Y ahora me dices que eso es irrelevante? ¿Qué mensaje es ese? ¿Que nada de lo que hice en los últimos tres años es relevante para la conversación? ¿Que el libro con el que están ganando dinero, basado en mi historia de vida, es irrelevante para la conversación? ¿Y me pides que acepte una cifra con una declaración así adjunta? Cualquier persona con un mínimo de dignidad o amor propio no va a decir: ‘¿Sabes qué? Eso suena como un muy buen trato para mí.’ Era como si hubiera banderas rojas por toda la conversación. Y le pregunté: ‘¿Nuestros jefes están al tanto de lo que dices?’ Y él me contestó: ‘Oh, sí, sí, están al tanto.’ Pero no tengo razón para no creer que puedes estar mintiéndome por teléfono. Entonces, cuando me dices que tenemos una gran relación con ellos y que deberíamos llamarlos, ¿qué más queda por hablar cuando me dices que todo lo que se mide en términos de desempeño y valor para la empresa es irrelevante? ¿De qué demonios estamos hablando?»