Karrion Kross y Scarlett no estuvieron en WWE RAW

En SummerSlam 2025, Karrion Kross perdió su combate contra Sami Zayn, y muchos daban cuenta de que ese sería su último en WWE, teniendo en cuenta de que su contrato estaba por expirar. Tras lo sucedido en la segunda noche del evento, el ex Campeón NXT se enojó con su jefe, el Director Creativo de Contenido WWE, Triple H, por su sarcástica respuesta en el post show cuando el público coreaba «Queremos a Kross», a lo que The Game respondió: «¿Queremos a Brock? Sí. Se lo dimos, ahí lo tienen de regreso»

► Contrato de Karrion Kross vence este fin de semana

El tiempo de Karrion Kross y Scarlett en la WWE podría llegar a un final abrupto, situación que se alimenta del hecho de que ninguno de los dos estuvo presente en el reciente Monday Night RAW. Al respecto, según un informe de Fightful Select, ninguno de los dos tenía previsto asistir al programa, y se agregó que sus contratos actuales expiran este fin de semana, y hasta el momento, la compañía no les ha presentado ningún nuevo acuerdo.

«Karrion Kross y Scarlett no están en RAW y no están planeados para el show. Los contratos de Kross y Scarlett finalizan este fin de semana y no se les ha ofrecido un nuevo contrato a ninguno de ellos.»

La misma fuente reveló que a ninguno de los dos les ha informado de que sus contratos están a punto de expirar, lo cual genera mucha incertidumbre sobre los planes reales de la WWE para ellos, si es que existe alguno. En todo caso, el hecho de que el dúo no haya estado presente en el programa (ni siquiera en WWE Main Event o en segmentos tras bastidores) da un indicio de que probablemente la compañía decida seguir adelante sin Kross y Scarlett, a quienes probablemente no les faltarán ofertas en caso de llegar a la agencia libre.