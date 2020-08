Karrion Kross y Matt Riddle quieren estar en Raw Underground

Sin duda alguna, Raw Underground llegó a revolucionar Raw. Esperemos que los ratings lo respalden, pero de momento, la primera noche ha dejado hablando a todo el mundo dentro de la comunidad luchística. Su debut en la tercera hora de Raw, la que generalmente presente mayor descenso de ratings para WWE, se vio bastante prometedor y aunque si a este espacio le va bien, no significaría que todo Raw se vaya a convertir en Underground, sí significaría que los fans quieren ver un poco más de violencia. Y dos nombres están dispuestas a traerlo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Karrion Kross, antes conocido como Killer Kross, realizó una pequeña referencia a Lucha Underground al momento de pedir pista para aterrizar en Raw Underground:

I know a thing or two about the underground.



I competed under similar rules previously against many savages.



Among them...



A Hungry Bulldog.



The Hardcore King.



The First Beast.



A Vicious New York Gakusei...



And a Lunatic Fringe.#RawUnderground