Karrion Kross: «¿WWE Main Event? No me importa»

Ahora que se sabe que su contrato expira este 2025, uno casi se permite pensar que WWE ya tiene decidido que no le van a renovar habida cuenta de cuesitones como la que nos ocupa ahora: Karrion Kross no ha tenido un combate (aunque ha estado apareciendo de manera relativamente regular) en televisión desde diciembre de 2024; de hecho, el único en el presente año fue el 31 de marzo en el programa secundario Main Event contra Akira Tozawa. Y además tuvo otro en el show independiente FSW Mecca X: Beynefit For Bey y se ha confirmado su presencia en Bloodsport XIII.

Karrion Kross vence a Tozawa antes de que empiece #WWERaw. pic.twitter.com/W3Gh5gjOGm — Vicente Beltrán (@VicenteBeltranD) March 31, 2025

► El show no es importante

Pero con respecto a si habrá una continuidad en la relación luchador-empresa de momento solo podemos especular, al igual que con si realmente existe un plan o no para él, además de señalar que obviamente le afectó las salidas de AOP y Paul Ellering. Entonces, vayamos con la información que sí tenemos, y para hacerlo nos vamos a dicho combate que tuvo hace solo unos días con el integrante de la Alpha Academy para conocer que para Kross no es importante el show:

«Tuve la oportunidad de luchar en vivo en Londres en Main Event, y fue increíble estar frente a esa gente. Sé que muchos luchadores, sin decir nombres ni tirar indirectas, a veces se sienten de cierta manera si no están en el show principal y les toca estar en Main Event. Para mí, y sé que Tozawa piensa exactamente igual, no importa el nombre del show. Se trata de la gente que está ahí en vivo y de darles un pedazo del mejor espectáculo del mundo, que es lo que vinieron a ver. Él piensa así, yo pienso así, y salimos ahí a darlo todo. Fue increíble actuar frente a tanta gente, especialmente en Londres, donde el público estaba realmente encendido», explica en TSC.