Karrion Kross termina contrato con WWE este año

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que el querido luchador de WWE, Karrion Kross, se encuentra pasando sus últimos meses en WWE. Y es que, según ha podido saber Sean Ross Sapp de Fightful Select, Kross está en su último año de contrato con WWE.

De hecho, le quedan solamente seis meses de contrato y su vínculo laboral con WWE terminará en verano. Lo interesante del caso es que Fightful Select señala que, de momento, no ha habido ningún acercamiento de ninguna de las partes, para ver si quieren extender su vínculo laboral o renovar y firmar un nuevo contrato a largo plazo.

► El contrato de Karrion Kross con WWE terminará muy pronto

Kross ha estado de manera constante en Raw junto a su esposa, Scarlett Bordeaux, sin embargo, no se ha podido consolidar en una buena rivalidad. De hecho, su última lucha fue en diciembre, pues estaba junto con Akam y Rezar en una rivalidad con The Wyatt Sicks. Akam y Rezar fueron despedidos de WWE y el proyecto del grupo The Wyatt Sicks quedó en pausa por una lesión de Bo Dallas, el Uncle Howdy, y por falta de planes creativos.

Dice le reporte que Triple H y los directivos de WWE tendrían admiración por Kross por su habilidad para crear momentos a través de sus interacciones con los fans en redes sociales y que sus segmentos tras bambalinas gustan bastante.

Sin embargo, esto no garantizaría del todo que WWE esté interesada en renovarle contrato al dos veces Campeón NXT, quien también ha luchado en TNA Wrestling, Lucha Underground, MLW y NJPW, entre otras muchas empresas. Ya veremos qué pasa, si Kross y WWE llegan a un acuerdo y renuevan contrato.

Se presume también que el contrato de Scarlett Bordeaux también finalizaría junto con el de Kross, pues fueron recontratados en la misma fecha, tras ser despedidos por Vince McMahon en noviembre de 2021 como parte de un recorte de personal.