El aficionado que ande por Las Vegas el fin de semana de WrestleMania 41 y no pueda conseguir boletos para la magna cita de WWE, tiene una buena opción alternativa si quiere ver a algunas Superestrellas de la empresa: Bloodsport.

Como venimos informando, Natalya y Pete Dunne ya confirmaron su implicación en esta suerte de evento-tributo al «shoot wrestling» y a la extinta Pancrase, promotora donde Josh Barnett hizo ilustre carrera. Y ahora, el tercer nombre bajo contrato con WWE que anuncia «The Warmaster» para su show es Karrion Kross, sin desvelar la identidad de su adversario.

El ex Campeón NXT tiene bagaje en GCW y también en Bloodsport, pues formó parte de las dos ediciones de 2019, cuando todavía era agente libre; en la primera perdiendo ante Davey Boy Smith Jr. y en la segunda derrotando a Nick Gage; esta última propició bastantes titulares, pues como poscombate, Kross dejó un reto para Batista aún sin respuesta.

Asimismo, será el regreso de Kross a la escena independiente, por la que no se dejaba ver desde 2022. Su más reciente lucha allí, contra Davey Boy Smith Jr., se produjo durante el evento de retiro de Ric Flair.

El 17 de abril, desde el Pearl Theatre del Palms Casino Resort en Las Vegas (Nevada, EEUU), tendrá lugar GCW Josh Barnett’s Bloodsport XII. A la espera de concretarse los encuentros de su cartel, estos son todos los competidores anunciados por el momento.

A man from the very beginning of Josh Barnett’s: Bloodsport is coming back to hone his killer instinct.



What better place in the world then, than the kill-or-be-killed mat of Bloodsport XIII?



Say hello again to Karrion Kross. pic.twitter.com/9vjN6iZLGh