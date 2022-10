Karrion Kross se ve a sí mismo como un «Supervillano»

Karrion Kross regresó a WWE en el mes de agosto gracias a la gestión de Triple H, e inmediatamente fue insertado en una rivalidad de alto perfil contra Drew McIntyre, a quien derrotó en Extreme Rules, y lo volverá a enfrentar de nuevo en Crown Jewel 2022, en un duelo que definirá la supremacía entre dos de los principales contendientes al título máximo de la compañía.

► Karrion Kross tiene la mirada puesta en el Campeonato Universal Indisputable

A pesar de estar «distraído» en su rivalidad con Drew McIntyre, Karrion Kross no he perdido la mirada en el Campeonato Univeral Indisputable WWE, hoy en poder de Roman Reigns. Precisamente, el ex Campeón NXT hizo una advertencia a Roman Reigns apenas hizo su regreso a la WWE.

Durante una entrevista reciente con Kostas Lianos de Daily Star, Karrion Kross compartió su creencia de que el mundo de la lucha libre conocerá a un verdadero supervillano cuando gane el título máximo de la compañía.

«Cuando nos convertimos juntos en el Campeón Universal Indisputable WWE, creo que verás a un supervillano adecuado. No será ningún tipo de área gris, sabrás que somos los malos».

Recordemos que en su etapa anterior con WWE, Karrion Kross se presentó como una fuerza imparable en la marca negra y dorada, donde consiguió el Campeonato NXT en dos ocasiones y solo perdió una vez contra Samoa Joe; sin embargo, su paso por el elenco principal fue bastante olvidable, hasta que eventualmente fue despedido en noviembre del año pasado.