Killer Kross se sincera: trauma, control y gloria

Killer Kross habla de la posibilidad de regresar a WWE, ser el actual campeón de MLW, la vida con Scarlett Bordeaux, su carrera en el cine y mucho más.

► En palabras de Killer Kross

Dream matches y mentalidad de “darle a la gente lo que quiere”

“Soy de los que buscan complacer al público cuando se trata de competir. Quiero hacer los combates que la gente quiere ver y aquí hoy hay unos cuantos.”

Su “lado oscuro” y el juego con la etiqueta de psicópata

“En realidad, tengo un problema con todo el mundo… algo va mal conmigo.” Aun así, cuando le insisten con lo de “psicópata”, baja el tono y se pica un poco: “A ver, esa es una palabra fuerte… ya me estás empezando a poner nervioso.”

El cinturón de MLW y el momento con su madre (lo más importante de su vida)

“Ha sido increíble. He tenido el privilegio de luchar en algunos de los mejores PPV/PLE que han existido: WrestleMania, SummerSlam, Royal Rumble… Extreme Rules era uno de mis favoritos de niño. He trabajado para la empresa más grande del mundo… pero la actuación más importante de mi vida pasó en MLW, en Battle Riot.”

Explica que ese día “tuve que sobrevivir a un crisol de sufrimiento” y que al final salió campeón, y lo que de verdad lo marcó fue poder compartirlo con su madre: “Pude ponerle el título en el hombro a mi madre… mi madre es superviviente de cáncer. Completó radiación y quimio y está completamente libre de cáncer.” Remarca lo excepcional del momento porque fue la primera vez que ella pudo verlo competir desde que empezó y terminó el tratamiento (por estar inmunodeprimida): “Tenerla en primera fila, verla competir y poder ponerle el cinturón en su hombro en directo… si mañana se acabara todo, ese combate y ese momento… lo es todo para mí. Es todo. Fue más grande que el wrestling, de una forma loca.”

Scarlett, viajar juntos y cómo viven “las vacaciones”

“Es muy especial.” Cuenta que viajan constantemente y que para ellos es un lujo poder hacerlo en pareja: “La mayoría en este negocio no está casado con alguien con quien trabaja, así que es muy difícil.” Describe su vida como una aventura compartida: “Hemos estado viajando por el mundo juntos, actuando y aprendiendo de culturas. A principios de año estuvimos dos semanas en África por placer, ni siquiera por trabajo: exploramos El Cairo y Egipto, partes de Etiopía…” y añade que están “produciendo un documental del viaje a Etiopía” que publicarán online gratis “probablemente en uno o dos meses”. Remata con una comparación muy clara: vivir todo acompañado lo cambia todo, como ver “la mejor película de tu vida” solo vs verla con tu mejor amigo o tu pareja: “Poder experimentar todo con alguien a mi lado es maravilloso… puedes recordar esos momentos para siempre.”

Su relación con la violencia real: trauma, autocontrol y no “alimentar al lobo”

“Voy a ser lo más auténticamente transparente posible.” A partir de ahí se pone serio: explica que de joven estaba motivado por “mucho trauma” y cosas malas, y que al madurar y volverse consciente tuvo que trabajarlo: “Tienes que aprender a procesar tus traumas, a convertirte en una persona completa, a desarrollarte… y cuando procesé todo eso, esa urgencia de querer ‘partir a alguien medio a muerte’ se fue.”

Dice que antes tenía un filo competitivo “alimentado por algo muy negativo” y que, al sacarlo de dentro, dejó de sentir esa necesidad. Aclara que sigue entrenando artes marciales “por diversión” pero que intenta no provocar situaciones: “Tengo un problema, te lo digo en serio… pero intento no alimentar a ese lobo, por así decirlo. No creo que me venga bien.”

Y remata con una frase muy cruda sobre límites: “Si me provocan en una situación… seguro que acabo en la cárcel. Pero intento no incitar esas situaciones.” También matiza que no todos los luchadores funcionan igual: algunos “pueden encenderlo y ya”, pero en su caso había cosas subyacentes que ni él sabía que tenía hasta que las identificó, y entonces “me relajé un poco”.

WWE, ‘puerta entreabierta’ y el combate que querría: Roman Reigns

Sobre Roman, es muy respetuoso y directo: “Creo que Roman es uno de los mejores de todos los tiempos.” Añade que a nivel personal se lleva bien con él y que aunque hablaron poco, fueron conversaciones “significativas” y ligeras: “Me cae bien como persona. Lo respeto como lo que es en el ring.”

Confiesa que le habría encantado hacer ese combate y que aún lo haría “en las circunstancias adecuadas”, pero aterriza su presente: “Ahora mismo soy el campeón mundial heavyweight de MLW… mi corazón está aquí, esto es donde estoy ahora y estoy totalmente enfocado en esto.” Aun así, deja la idea abierta con su visión de agente libre: “Lo bonito de ser agente libre es que cualquier cosa puede pasar… cualquier cosa puede pasar si todo el mundo se pone de acuerdo.” Y suelta una filosofía interesante: “No creo en los compromisos, creo en encontrar puntos en común.”

Interpromocional, imprevisibilidad y escuchar al público

Defiende que hacer cosas entre empresas o “para los fans” no debería verse como algo imposible: habla de “dejar la puerta abierta a la imprevisibilidad” porque cree que es algo que falta en el wrestling actual. También critica que a veces se “fuerza” lo impredecible y eso “se queda plano”. Su receta es simple: “Solo tenemos que escuchar a la audiencia, escuchar al público, y eso nos colocará a todos exactamente donde se supone que debemos estar… quizá donde creemos, o quizá en algún lugar mejor.”

Terror y cine: influencias, técnica y mentalidad de aprendizaje

Enumera influencias “OG” del terror como Clive Barker, David Cronenberg (y menciona también a su hijo Brandon), Wes Craven y John Carpenter, y además dice que lo que está saliendo de A24 le parece “increíble”. Se entusiasma con lo técnico: cómo se iluminan y construyen los sets, el tratamiento en postproducción y hasta el software que puede simular lentes distintas. “Me encanta todo. Estoy aprendiendo todo todo el tiempo.”

Deja claro que quiere entrar en ese mundo “lo más educado posible” y con el equipo correcto: “Ya tengo un equipo montado para el proyecto; es cuestión de apartar tiempo, porque me está entrando muchísimo trabajo… no puedo decir que sí a todo.” Conecta eso con una visión personal: “He creído toda mi vida que tienes que dar buen karma, no porque esperes que vuelva, sino porque es lo que toca.” Dice que desde 2025 lo negativo o tóxico se ha ido “purgando” de su vida y que la energía nueva ha sido “maravillosa”, y que se siente “muy agradecido”.

Actuación, romper estereotipos y proyectos concretos

Reconoce que sabe qué estereotipos existen sobre un wrestler pasando a la actuación, y por eso le atrae aún más el drama. Menciona que acaban de terminar el rodaje de una película llamada “Godshot” (la describe como la historia de vida de Sammy Horowitz, un gánster de Chicago que estuvo preso) y que, si todo va normal tras la postproducción, podría salir “a finales de año”. Señala que Ron Perlman está en el film, que él tiene un papel importante de reparto y que le hace ilusión que la gente la vea.

También habla de un corto, “Blue Evening”, que sigue en circuito de festivales y “ganando premios por todo el mundo”. Sobre su actitud en los rodajes: “Nunca me siento. Siempre estoy mirando, siempre escuchando… incluso si no es mi escena.” Se coloca cerca del director para aprender cómo se produce todo hasta llegar a post y publicación: “Cada día en un set es una experiencia de aprendizaje. Igual que en el wrestling.”

Influencias en el ring y en el micrófono; su filosofía de promos

En cuanto a lucha, cita influencias como Taz, Kurt Angle, Brock, Kawada, Kobashi, Kakihara (UWFi), Gary Albright, Dr. Death Steve Williams y otros. En micro/promo, dice que escuchaba a gente como Bobby Heenan, Jerry Lawler, Andy Kaufman, Roddy Piper y Jake “The Snake” Roberts. Y aquí deja su idea clave: “Todo el mundo tiene una idea preconcebida de lo que es el pro wrestling: es real, no es real, esto es un work, esto no… Pero cuando esos tipos tenían algo que decir, nadie estaba pensando en nada de eso.”

Para él, lo que decían te enganchaba línea por línea: “Cuando esa persona hablaba, siempre era real. Siempre impactante.” Por eso remata con un consejo muy directo: “Yo nunca hablé desde un lugar para intentar convencer a la gente… ahí es donde fallan los luchadores. Creen que están intentando engañar o convencer. No hagas eso. Habla desde un lugar real y esa energía va a resonar con la gente. Eso es lo que siempre he intentado hacer cuando me lo permitían.”