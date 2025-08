Karrion Kross se enoja con Triple H tras SummerSlam

Algo bastante curioso pasó ayer después de SummerSlam 2025: Karrion Kross, quien está de salida de WWE junto con su esposa, Scarlett Bordeaux, se enojó con su jefe, el Director Creativo de Contenido WWE, Triple H.

Todo porque se hizo viral la sarcástica respuesta de Hunter a los fans que estaban coreándole «We Want Kross!» (¡»Queremos a Kross!») en el show posterior a SummerSlam 2025 Noche 2. Hunter se hizo el loco y respondió: «¿Queremos a Brock? Sí. Se lo dimos, ahí lo tienen de regreso».

Kross publicó los siguientes tuits:

I heard you loud and clear. https://t.co/5bGHQj6OPZ

«Te escuché fuerte y claro».

Y una dura respuesta a Hunter:

Unreal.

They write the scripts…

But the fans write the truth.

Thank you,

Tick tock. https://t.co/pYzxxAsAPO

— Kevin Robert Kesar (@realKILLERkross) August 4, 2025