Karrion Kross sale al paso de los rumores en su contra

Una serie de rumores cobraron fuerza recientemente después de que Wade Keller de PWTorch especulara que la supuesta falta de compromiso de Karrion Kross en torno a que no quería recibir ciertos golpes en la WWE, asociándolo con el hecho de que ha tenido poca participación en el ring. Sin embargo, al interior nadie ha podido confirmar esta situación y el propio luchador también decidió salir al paso.

► Karrion Kross se enfoca en el ring y no en los rumores

Karrion Kross habló recientemente con The National y abordó las supuestas afirmaciones por internet de que se niega a recibir ciertos golpes cuando lucha, aparentemente por miedo a una posible lesión, mencionando que no son más que tonterías, minimizándolas por completo.

«Pensé que de todos los artículos disparatados que se inventan sobre mí cada semana, ese era el más flojo. La semana pasada vi otro disparatado que era aún más gracioso. Decía algo así como: ‘Karrion Kross va a venir a Monday Night Raw, va a renunciar, va a hacer una promoción de rodaje en vivo y luego se irá’. Me pareció bueno. Pero la verdad es que no respondo a ninguno. Hay uno disparatado sobre mí cada una o dos semanas. Simplemente te hace reír.»

Aprovechando la víspera de su combate contra Sami Zayn en Night of Champions, Kross también elogió sus experiencias luchando en Arabia Saudita, donde se celebrará este evento.

«Creo que he luchado una vez, de las cinco veces que he estado aquí, y fue contra Drew McIntyre dentro de una jaula de acero. Las otras veces que he estado aquí, los fans me han recibido con una calidez y entusiasmo abrumadores. Me sorprendió porque no soy un personaje con demasiados rasgos en comparación con otros personajes del programa. Uno pensaría que se volverían diez veces más locos por ellos, a diferencia de mí, simplemente hablando con humildad. Pero siempre he sido muy bien recibido por los fans aquí.»

«Sabía que llegaríamos aquí porque ya tenía una carrera antes de la WWE. Obviamente, la cima de mis éxitos es la WWE, es la empresa más grande y mejor del mundo, porque creo en mi capacidad para conectar con el público.»