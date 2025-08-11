En SummerSlam 2025, Karrion Kross perdió su combate contra Sami Zayn, y ese terminó siendo su último combate en la WWE, ya que ni él ni su esposa Scarlett estuvieron en WWE RAW, mientras surgían los informes en torno a la expiración de su contrato, que se dio este domingo 10 de agosto, y que el propio luchador desmintió los informes de que le habían ofrecido un nuevo acuerdo.

► WWE no quiso negociar con Karrion Kross

Y el 10 de agosto llegó y efectivamente el contrato de Karrion Kross finalizó y WWE lo removió del listado activo de Superestrellas. La WWE y Karrion Kross no lograron llegar a un nuevo acuerdo, y hay una razón para ello.

En un nuevo video en su canal de YouTube titulado «Mi contrato con WWE vence hoy», Karrion Kross confirmó que intentó iniciar conversaciones contractuales con la WWE en enero, pero obviamente no prosperaron. También quiso dejar muy claro que no tiene interés en luchar en ningún otro lugar, y se fue con la impresión de que ni TKO ni WWE se tomaron en serio su situación, considerando el apoyo que recibió por parte del público y el impulso a las ventas que su mercancía generó.

«Expresé mi disposición a negociar con la WWE a principios de enero. No lo hice, ya sabes, es absurdo pensar que quisiera ir a otro sitio. No tengo nada en contra de ir a otro sitio, pero estoy totalmente comprometido, estoy aquí. No hay mundo donde no lo haya dejado totalmente claro. Quizás sea la naturaleza de la gente: piensan que si todo no sale bien, se irán a otro sitio. Yo no soy así.

Me daré cabezazos contra el pavimento hasta que, ya sabes, la acera se rompa y lleguemos al sótano. Así soy. Es frustrante porque expresas tu interés en hacer cosas, y luego te vas a la cama, y me lo han dejado claro. Han pasado tantos meses y no he tenido ni una sola conversación al respecto hasta hace poco, y ni siquiera siento que la conversación que tuve recientemente fuera realmente seria, pero… la conversación me enfureció mucho, porque no pensé que fuera una conversación real. Alguien me contactó y lo hablamos brevemente. Fue una conversación muy corta, y no se habló de nada sustancial, y eso realmente… realmente, no me enojó ni me molestó, simplemente me decepcionó profundamente.»

Kross dejó claro que todos en el vestuario de la WWE se sacrifican, y algunos ya no están por las cosas a las que sometieron sus cuerpos. Al final, todos pagan un precio por estar en el ring, pero la WWE no parecía interesada en retenerlos a él ni a su esposa Scarlett. Ahora, la realidad es que está fuera de la WWE y habrá que ver cuál es la reacción del público este lunes en Monday Night RAW.