Karrion Kross perdió su combate contra Sami Zayn en SummerSlam 2025, y ese terminó siendo su último combate en la WWE, ya que ni él ni su esposa Scarlett estuvieron en WWE RAW, y finalmente este fin de semana se confirmó lo que muchos no querían: su contrato llegó a su fin sin que las partes hayan acordado una renovación, e incluso previamente había desmentido los informes de que le habían ofrecido un nuevo acuerdo.

► Hubo oferta, pero no hubo acuerdo

Kross ha roto el silencio tras su salida con un largo video en su canal de YouTube, donde da mayores detalles en torno a su salida. Además, estuvo presente en en el programa de Ariel Helwani, comentando que su contrato con la WWE finalizó la semana anterior y que no recibió una nueva oferta hasta el martes. Cuando la recibió, preguntó a la WWE cómo habían decidido la cantidad y quiso ver las cifras o los datos que la respaldaban. Sin embargo, no le dieron esa información y le dijeron que tenía 24 horas para aceptarla o que la retirarían. El luchador les dijo que no podía decidir sin conocer los detalles y que quería seguir hablando, pero la WWE retiró la oferta.

«Bueno, la verdad, como ya dijiste, es que mi contrato venció la semana pasada. Nunca recibí un contrato, ni siquiera una oferta, hasta la semana pasada. Creo que fue el martes, así de repente. Bueno, recibí la oferta. Quería saber cómo habían llegado a esa valoración. Solo quería información, métricas, análisis que respaldaran: «Oye, así es como llegamos aquí». Cuando pregunté, no quisieron darme esa información y me dijeron que tenían 24 horas para aceptar la oferta o la rescindirían. Al día siguiente, hablamos. Les pregunté si tenían la información, pero no la tenían. Les dije: «No puedo tomar una decisión informada sin ella. Me gustaría mantener el diálogo abierto». Rescindieron la oferta, y ahí es donde estamos».

Kross explicó que entiende cómo se siente la gente al dejar la WWE y que la situación de cada uno es diferente. Dijo que no intenta hablar mal de la empresa, pero que los rumores y las historias falsas pueden perjudicar sus posibilidades de conseguir trabajo tras su salida, básicamente por temor a que quienes deseen contactarlo piensen que hay una manipulación. Sin embargo, el ex Campeón NXT dejó en claro que tanto él como su esposa quieren volver y no ha cerrado la puerta a la posiblidad de un nuevo acuerdo.

«Sé cómo se siente mucha gente al salir, ¿verdad? Entiendo la experiencia de cada uno. Cada experiencia al dejar la empresa es diferente. No pretendo menospreciar a la WWE, pero como hay tantas historias enrevesadas, esto, incluso en cierta medida, puede afectar nuestra forma de vida y lo que se supone que debemos hacer después. La gente no quiere contactarnos porque no están seguros de si están manipulando o algo así. El objetivo siempre ha sido seguir en la WWE. Mi esposa y yo seguimos queriendo seguir en la WWE. Estoy presente en las conversaciones. No me he retirado de la conversación, ¿sabes a qué me refiero? Seguimos queriendo estar ahí. Seguimos queriendo resolverlo.»