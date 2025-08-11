Karrion Kross perdió su combate contra Sami Zayn en SummerSlam 2025, y ese terminó siendo su último combate en la WWE, ya que ni él ni su esposa Scarlett estuvieron en WWE RAW, y finalmente este fin de semana se confirmó lo que muchos no querían: su contrato llegó a su fin sin que las partes hayan acordado una renovación, e incluso previamente desmintió los informes de que le habían ofrecido un nuevo acuerdo.

► ¿WWE veía a Kross como una amenaza?

WWE removió a Kross y a Scarlett del listado activo de Superestrellas, confirmándose que ahora ya es un agente libre, y el luchador no perdió tiempo en hablar sobre su situación en su canal de YouTube, refiriéndose al hecho de que él tuvo la intención de quedarse en la compañía, pero que la WWE no tomó en serio su situación y nunca llegaron a establecer un acuerdo.

El excampeón de NXT afirmó en su video que el apoyo orgánico que ha conseguido durante el último año no solo fue ignorado por la WWE, sino que en algunos casos se trató como si fuera un problema. Kross recordó cómo las reacciones de los fans comenzaron a crecer a principios de 2025, tanto en línea como en los estadios, incluso con un tiempo limitado en televisión, remitiéndose mayormente a apariciones en WWE Main Event y en segmentos durante los comerciales.

«Recuerdo que al principio algunos decían: ‘Oye, yo no me lo tomaría en serio. No va a durar’ o ‘A ver si es real cuando salgas esta noche o si sigue ahí cuando estemos en otra ciudad o estado’. Cuando seguía ahí y se hacía cada vez más fuerte cada semana, eso desapareció y pensé: ‘No estamos listos para aceptarlo del todo’. Algunas personas me decían: ‘No lo reconozcas’, lo cual me parecía muy mal porque conectar con el público, especialmente con uno como este, no es algo que se da de la noche a la mañana.»

«Esto es algo que está sucediendo debido a lo ocurrido en los últimos tres años. Estamos llegando a un punto de inflexión y se puede decir que empezó porque atravesé algo y todos vieron lo que había al otro lado. No siento que todos estemos yendo en la dirección que el público desearía. Esa parte no se siente bien.»

Kross admitió que la situación tras bastidores a menudo lo frustraba, y comentó que algunos altos mandos dentro de la compañía querían que ignoraran los cánticos de «Queremos a Kross» porque lo veían como una amenaza en lugar de algo positivo.

“La situación se siente jodi**. Es imposible ignorarlo. No quiero que la gente se sienta ignorada, y muchos lo sienten, por eso el ruido está aumentando. Sabía que esto iba a pasar. Si no nos ateníamos a lo que el público pedía y quería ver, el ruido se intensificaría. Fingir que no existe o convencernos de que va a desaparecer, no es así”.

«Estoy construyendo una relación con el público; a veces, con ciertas personas, siento que lo tratan como si me estuviera rebelando o como si fuera un problema que esto haya sucedido. Esto no debería sentirse así. No debería tratarse como un problema. Hace que parezca que superaste o te adelantaste a algo que no esperaban que lograras, y no les gusta que te hayas adelantado».

«La mercancía, cuando empezó a tener un gran éxito, no tenía ni idea hasta que los fans empezaron a comentarla en línea. Volví a mis contactos y a la empresa y les pregunté: «¿Es cierto?». Me respondieron: «No lo sabemos». ¿Cómo es posible que no lo sepan? Investigué un poco y descubrí que sí. Karrion Kross se convirtió en un éxito de ventas gracias a la interacción de los fans.»

«El apoyo en línea es diferente porque muchos de los fans en línea son personas de otros estados que no pudieron asistir al evento en ese momento, pero estarán allí la semana que viene cuando vayas a su ciudad. Fue la comunidad en línea la que puso esa mercancía ahí… Ese apoyo se trasladó del online al presencial con el tiempo.»

Ahora como agente libre, el futuro de Kross está completamente abierto y habrá que seguir de cerca su futuro. Odiado por unos y querido por muchos, el ex Campeón NXT dejó un claro mensaje de cómo construir el apoyo del público a base de nada, y seguramente aprovechará esa conexión orgánica para triunfar en donde quiera que esté.