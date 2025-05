Los fanáticos de WWE quedaron totalmente sorprendidos cuando Karrion Kross realizó su debut en el elenco estelar de WWE en 2021. Todo porque su mánager y entonces novia, hoy en día esposa, Scarlett Bordeaux, no apareció a su lado.

Siendo que ya ambos traían un gran reconocimiento como uno de los más icónicos y mejores dúos de NXT en toda su historia. Y aunque hubo muchos informes de por qué Scarlett no debutó a su lado, rápidamente se supo que estaba lesionada.

► Karrion Kross habla de por qué Scarlett Bordeaux no estuvo a su lado en su debut en el elenco estelar de WWE

Y recientemente, Kross confirmó esta información en entrevista dada al periodista Ariel Helwani para su video podcast The Ariel Helwani Show. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

“Alguien que ya no está en la empresa le pidió que subiera al ring para moverse un poco en una lucha no televisada. Esto fue cuando aún estábamos en confinamiento, haciendo funciones sin público. Ella subió al ring relativamente rápido y terminó lesionándose. Así que entró en un proceso de recuperación.

«Después de eso, vino una cadena caótica de mensajes contradictorios por parte del equipo creativo de WWE. Un día me decían una cosa y al día siguiente otra. También me decían que íbamos a estar juntos, y luego que no. Y en otro momento, que ella iba a ser ascendida al elenco principal y que no me preocupara, que simplemente saliera en TV y que ella se uniría después.

“Aun así, no quería continuar sin Scarlett. Siempre he enfatizado la importancia de nuestra alianza, y mi lealtad hacia ella, tanto en lo personal como en lo profesional. Desde el inicio estuve completamente en contra de salir sin ella, no sé, por una cuestión de lealtad humana. Somos un acto en conjunto. No quería que ella se sintiera de cierta forma por verme salir solo.”

“Pero lo hablamos, y ella me apoyó por completo desde los bastidores. Me dijo: ‘Esto es por nosotros. Es por nuestro hogar. Yo me uniré cuando me den luz verde para volver’. La reunión fue prometida y luego rechazada otra vez, dejándonos en el limbo mientras la dirección de WWE cambiaba—impulsada por personas que ya no están en la empresa.

«Estábamos bajo la idea de que íbamos a volver a estar juntos, y luego nos dijeron que no. Todo ese tiempo fue muy extraño. Pero quiero dejar claro que las personas con las que tratábamos en ese entonces, ya no están en la compañía”.