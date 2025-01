Karrion Kross rememora cuando Adam Cole lo destrozó en NXT

Durante el programa de NXT del 1 de junio de 2021, Adam Cole destrozó a Karrion Kross en una promo camino a su lucha por el Campeonato NXT en In Your House, donde Kross retuvo el título contra Cole, Kyle O’Reilly, Pete Dunne y Johnny Gargano.

«La verdad es que tú no eres Adam Cole BAY BAY y nunca lo serás. Esta marca ha puesto todo de su parte para que te sintieras especial. Te han dado la música, las luces, la máquina de humo, la chica… ¿Sabes lo que me han dado a mi para que me sienta especial? El sonido de la campana al inicio de la lucha; porque en tu mejor día no serías capaz de atarme las botas. No puedes conmigo, no estás a mi nivel y cualquiera que sea aficionado a la lucha profesional lo sabe. Tú no eres especial, yo soy especial, tú eres solo el tipo que tiene algo que me pertenece«.

► Una promo tremenda

En enero de 2025, cuando Adam está trabajando en AEW y Karrion no parece el mismo en Raw, el líder del Final Testament rememora aquel momento en una reciente entrevista con Not Sam Wrestling:

«Fue un día raro. Sabía que iba a ser una buena promo. Lo que querían de eso era que la gente creyera que era cierto. La forma en que tenían que mantener a la gente involucrada, dado que estaba en una racha de asesinatos, era hacer que el personaje se destacara de alguna manera y de alguna forma. Darles tiempo con el micrófono y dejarlos verse fuertes y mantenerse fuertes en ese aspecto. No sentí nada en particular al respecto. Pensé, en ese momento, que era extraño que no quisieran que lo recuperara. Luego, eso se convirtió en algo. Johnny (Gargano) lo haría la semana siguiente. Bueno, ahora entiendo lo que está pasando. No me lo explicaron completamente en ese momento, pero necesitaban que todos en el combate se vieran fuertes. No me sorprendió personalmente«.