Karrion Kross rechazó hacer una promo sobre Bray Wyatt

Meses después de que su contrato con la WWE expirara en agosto, Killer Kross (antes conocido como Karrion Kross) todavía sigue respondiendo preguntas sobre su tiempo en la compañía, a la que no descarta volver algún día.

► Karrion Kross revela un confuso problema dentro de WWE

Durante una entrevista reciente con Jonathan Coachman y Vince Russo para Behind The Turnbuckle Studios, Karrion Kross reveló que una vez un guionista le envió por mensaje de texto un guion para una promo que hacía referencia al fallecido Bray Wyatt, lo que lo incomodó profundamente porque era su amigo. Según Kross, el guionista, cuyo nombre no reveló, dio a entender que la promo era una orden de los altos mandos, y que le habían dicho al luchador que repitiera el guion al pie de la letra, pero el luchador afirmó que inmediatamente acudió a los guionistas principales para preguntar sobre la promo, pero recibió una respuesta confusa, dando a entender que el guionista había creado el material por su cuenta.

«Me dieron una promo sobre Bray, y esto fue después de que Windham falleciera. Era sábado por la noche. Eran como las 10 de la noche… Recibí este mensaje, al final de un evento de PPV. Lo leí y me sentí avergonzado. Me ofendió personalmente, ya que era amigo suyo».

«¡Esto es una locura! Mi amigo ya no está con nosotros. Ni siquiera lo hablamos y me envían esto. Dan a entender que pasó por una jerarquía, ¡cosa que nunca sucedió!».

Al parecer, tras los dichos de Karrion Kross, la situación se trató de una falta de comunicación, considerando que no hubo una orden superior para que diera aquella promo sobre Bray Wyatt. Su esposa Scarlett Bordeaux añadió en su momento que hay mucha falta de comunicación en la WWE y que a menudo las cosas se malinterpretan debido a la gran cantidad de programas que se realizan cada semana.