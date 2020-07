Karrion Kross irrumpió en la escena de NXT en mayo con una entrada única y una presencia intensa que genera una atmósfera especial. Tanto él como Scarlett no perdieron el tiempo en hacer una declaración una vez que fueron puestos en NXT como una unidad, denominada Doomsday. Desde su debut, ha lucido dominante durante los encuentros y en NXT TakeOver: In Your House, derrotó con facilidad a uno de los mayores exponentes de la marca amarilla, Tommaso Ciampa.

► Karrion Kross quiere los dos campeonatos de Keith Lee

Luego de dar semejante golpe de autoridad en el último TakeOver, Karrion Kross se ha estado acercando al panorama titular. Ahora, en una reciente entrevista con Pro Wrestling Sheet, Kross dice que se siente satisfecho por la forma como se han dado las cosas y por el hecho de que la compañía ha confiado en él, teniendo en cuenta que su debut en televisión se produjo no hace mucho tiempo.

"Se siente muy bien. Más aún, por la forma cómo Scarlett y yo hemos sido recibidas por los fanáticos. Eso es, ante todo, lo más importante para mí. Porque, como sabes, dependiendo de cómo se programen las cosas, puedes estar en diferentes tipos de situaciones y conectarte a la parte superior de la cadena alimentaria, por así decirlo. Si los fanáticos rechazan eso, entonces no sirve para nada. Entonces, más que nada, la forma en que he sido recibido por el Universo WWE ha sido increíble."

Momentos después de la victoria de Keith Lee en The Great American Bash sobre Adam Cole, el cual le permitió coronarse como el nuevo Campeón NXT, se mostró a Karrion Kross mirando la celebración desde arriba con un interés muy particular. Kross menciona que tiene una simple razón para aquello: quiere AMBOS títulos de Lee.

"Ya sabes ... Tengo pantalones grandes ... y no creo que un cinturón sea suficiente. Creo que voy a necesitar dos para poder caminar cómodamente. Ahí es donde me dirijo actualmente. Necesitaré dos cinturones, creo."

Para llegar a Keith Lee, Karrion Kross tendrá una dura prueba antes cuando este miércoles se enfrente en un mano a mano contra Dominik Dijakovic, en un encuentro inédito para ambos. Kross luce muy entusiasmado con dicho encuentro:

"Creo que la gente espera un buen encuentro. Por lo que he leído y lo que he visto, creo que vamos a superar lo que la gente espera ver. Porque Dijakovic, específicamente, nunca he estado en el ring con alguien con un estilo como el suyo. Especialmente por su tamaño. Él, en mi opinión, tiene el estilo híbrido de lucha libre y de un golpeador, lo cual es una locura porque es muy alto. Y creo que el choque de estilos creará una química realmente interesante."

"Puedo garantizarle a la gente que va a ser mucho más violento de lo que esperan. Estoy dejando la constancia de eso ahora, y estoy muy emocionado con que la gente lo vea."