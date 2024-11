Karrion Kross quiere a Alexa Bliss en su grupo

Karrion Kross ha tenido una carrera llena de altibajos en WWE. Tras ser dominante en WWE, pasó a la lista de despidos, y luego, fue recontratado, pero no ha podido causar el impacto que se esperaba de él, a pesar de que aparece con regularidad liderando su grupo, The Final Testament.

► Alexa Bliss continúa ausente de las pantallas

Mientras Karrion Kross todavía intenta sembrar el caos con The Final Testament en Monday Night Raw, estando en medio de una rivalidad con Wyatt Sicks, no descarta la posibilidad de hacer más espacio en su grupo para nuevos miembros, como recientemente ocurrió con The Miz; sin embargo, esta no es la única incorporación que desea.

Alexa Bliss dio la bienvenida a su hija el año pasado y desde entonces se ha centrado en la maternidad, alejándose de las pantallas de la WWE. Su última aparición fue en el Royal Rumble de 2023, donde se enfrentó a Bianca Belair por el Campeonato Femenil RAW, pero se quedó corta. Bliss logró entusiasmar a los fanáticos con sendos mensajes confirmando que planea regresar al ring pronto, pero aún no se sabe cuándo regresará realmente.

Al respecto, Karrion Kross no fue muy indiferente a esta situación y recientemente recurrió a su cuenta de Twitter, afirmando que podría darle la bienvenida a Alexa Bliss a su grupo y elogió su trabajo previo.

«Le daría la bienvenida con mucho gusto. Nada más que respeto».

Alexa Bliss, conocida por su conexión con Bray Wyatt en el pasado, ha sido vinculada a la facción Wyatt Sicks. Sin embargo, la publicación de Kross, en medio de su rivalidad con el grupo liderado por Uncle Howdy, no podía ser más oportuna, alimentando la posibilidad de que la ex Campeona finalmente consuma su regreso. Habrá que estar atentos al desarrollo de esta historia.