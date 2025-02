Karrion Kross: «Puedo ser ‘El Tipo’ de WWE»

Habida cuenta de que nunca cumplió con las expectivas de su éxito en NXT en el elenco principal de WWE, siempre ha habido quienes han pedido más para Karrion Kross. No solo fanáticos sino también alguien tan grande como Kevin Nash. Y si bien el luchador es un habitual de la programación, sigue sin terminar de encontrar su camino.

Si va a hacerlo o no es una incógnita pero el propio Karrion se ve capacitado para alcanzar la cima y considera que muchos fanáticos sienten lo mismo. Así lo explica en Geeking Out with Matt Serra:

«No lo sé. Es una pregunta peligrosa de responder, pero esto es lo que diré. No envidio la posición del equipo creativo o de los que organizan el show, porque tienes esta empresa que vale miles de millones, con accionistas públicos. No quieres contratar a nadie que no sea lo mejor de lo mejor. Así que ahora tienes un roster lleno de gente increíble.

Algunas personas, por falta de una mejor palabra, terminan como parte del fondo. Otras son actores de reparto, y luego hay quienes son los protagonistas. Si inviertes mucho dinero en los protagonistas, son ellos con quienes realmente vas a correr, y el resto del elenco en la lucha libre está ahí para apoyarlos.

Hay algunas personas en los roles secundarios o en el fondo que podrían ser excelentes protagonistas. Pero una vez que asignaste a ciertas personas como las principales del show, tienes que seguir con ellas, y tal vez en este momento solo estén tratando de sacar lo mejor de sus protagonistas.

