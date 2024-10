La Superestrella de WWE Karrion Kross será el próximo luchador en lanzar un libro de memorias, como hiciera Becky Lynch a principios de 2024 con ‘Becky Lynch: The Man: Not Your Average Average Girl’. Nos informan de ello nuestros compañeros de PWInsider.

Embed from Getty Images

► Karrion Kross publicará una autobiografía

Karrion Kross de WWE lanzará su libro de memorias, ‘Life is Fighting’ en agosto de 2025

La próxima autobiografía, ‘Life is Fighting’, ofrece a los lectores una mirada única a la mente de Karrion Kross, el imponente luchador de 1.93 metros y 120 kilos, conocido por su intensidad en el ring y admirado por su perseverancia fuera de él. Con fecha de lanzamiento para el 5 de agosto de 2025, el libro promete una mezcla de dolor, humor y lecciones de vida, revelando al individuo reflexivo y decidido detrás de la feroz persona de Kross.

El material promocional describe a Kross (nombre real Kevin Kesar) como un maestro de catch wrestling y sambo, con una reputación que incluye su devastador arsenal de suplexes, en especial su famoso Doomsday Saito, además de su llave final, el Kross Jacket. Conocido por su frialdad calculada y su determinación, Kross ha luchado por todo el mundo, dejando a sus oponentes cautelosos de su destreza física y mental.

Life is Fighting también explora el lado personal de la vida de Kesar. A pesar de la imagen intimidante que proyecta en el ring, se describe a Kesar como un individuo tranquilo y reflexivo con una profunda dedicación a su carrera. Junto a su esposa Elizabeth, conocida como Scarlett en WWE, ha enfrentado y superado numerosos desafíos. La memoria promete a los lectores una mirada sincera a su camino hacia la cima del entretenimiento deportivo, llena de historias inspiradoras y perspectivas sobre lo que se necesita para triunfar al más alto nivel.

Embed from Getty Images