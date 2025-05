Karrion Kross pide Rhea Ripley vs. Scarlett para WWE Evolution

Como si fuera creativo de la WWE, Karrion Kross tiene una interesante idea para la segunda edición del evento premium exclusivamente femenil Evolution.

PRIEST and Rhea win in a mixed tag match! #wwecolumbus pic.twitter.com/CH3xsPOWY8

Una secuela que aún no ha sido anunciada oficialmente y una propuesta hecha (en Good Karma Wrestling) por un luchador que veremos si ve cumplido su deseo:

«Bueno, te diré esto: en un show no televisado, Scarlett y yo recibimos un aviso de último minuto de que posiblemente trabajaríamos contra Rhea Ripley y Damian Priest. Estábamos encantados con la idea. Terminamos luchando contra ellos ese fin de semana y fue lo más comentado del evento. Scarlett recibió una ovación de pie en Gorilla (el área detrás del escenario) ambas noches, cuando pasó por la cortina. Tuvo combates realmente, realmente buenos.

Sé que todo gira mucho en torno a las historias, y eso puede parecer una lucha aleatoria para algunos porque no hubo preparación previa. Pero Scarlett contra Rhea sería una lucha excelente. Sorprendería a todos. Lo garantizo. Llevo 11 años en este negocio. Recibir una ovación de pie en Gorilla, eso significa algo. Si hablamos de ‘fantasy booking’ total, siempre he querido ver a Scarlett contra Trish Stratus. Esas serían las dos luchas que me gustaría ver (en WWE Evolution).»