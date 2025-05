Muchos fans de WWE querían que Karrion Kross, quien en las últimas semanas volvió a estar arriba en el gusto del público de gran manera, se convirtiera en el rival sorpresa de Randy Orton para su lucha en WrestleMania 41, luego de la dura y peligrosa lesión en el cuello que sacó a Kevin Owens de la pasada WrestleMania.

Y aunque se habló mucho en Internet de que Kross iba a terminar siendo el rival de Orton, finalmente, fue el Campeón Mundial TNA Wrestling, Joe Hendry, quien perdió ante Orton en 3 minutos y 10 segundos, algo que sigue causando polémica a día de hoy.

► Karrion Kross nunca estuvo opcionado para luchar ante Randy Orton en WrestleMania 41

Pues bien, en la más reciente edición del video podcast The Ariel Helwani Show, Karrion Kross rompió el silencio y reveló que nuna estuvo considerado como un potencial rival para Randy Orton en WrestleMania 41. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Nunca fui considerado como posible rival de Randy Orton en WrestleMania 41. Eso fue solo algo que comentaban los fans en internet. Nadie en WWE me dijo jamás que estuvieran contemplando esa posibilidad.

«Randy Orton es uno de los mejores de todos los tiempos, y aunque de verdad quiero enfrentarlo algún día, no me sentía bien yendo yo mismo a pedir el combate. Creo que la gente que está al mando ya sabe quién está disponible para eventos grandes como WrestleMania, y si no me escogieron, pues así son las cosas.

«Siempre fue algo que circulaba en redes. Nadie nunca me dijo: ¿Estás entre las opciones¿, ni nada por el estilo. Randy es una leyenda, y por más que quería estar en el ring con él—y aún quiero—jamás sería tan condescendiente como para ir a decirles: ‘¿Qué tal yo?’ Ellos saben quiénes están listos. Es un evento especial, y tal vez sintieron que no encajaba, pero bueno.»

«Siempre apunto alto, pero intento mantener los pies en la tierra. Puede que sea muy duro conmigo mismo, pero estoy siendo honesto: no busqué esa oportunidad, aunque quizá debí hacerlo.

«Siempre está ese “brass ring”, ese anillo de bronce, para alcanzar, pero también creo que hay una línea entre eso y la ilusión. Tal vez me exijo mucho, pero te estoy diciendo la verdad—no lo hice. Me habría encantado luchar contra Randy en WrestleMania, pero así es esto».