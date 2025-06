La Superestrella WWE, Karrion Kross, recibió bastante amor de los fans de Arabia Saudita el pasado fin de semana. Tanto en las calles de Riad, por donde paseó libremente junto con Scarlett Bordeaux, así como también en su lucha ante Sami Zayn, en donde salió derrotado. Muchos fans y miembros del mundo de la lucha libre piden un mayor empuje para Kross y Scarlett en WWE.

Recientemente, Kross fue entrevistado por Busted Open Radio de Sirius XM, y allí le respondieron cómo hacía para no frustrarse viendo que era un éxito entre los fans en redes sociales, pero que, por alguna razón, WWE no podía encontrar esas mismas oportunidades para que fuera un éxito en la televisión. Esta fue su gran respuesta:

► Así hace Karrion Kross para no frustrarse en WWE

«La forma en la que yo lo veo es que no me frustro. Lo que pasa cuando la gente se frustra es que pierde la motivación, empieza a pensar ‘tengo que irme’, ‘tengo que hacer esto’. Llegas al trabajo con una actitud conflictiva y nadie quiere lidiar con eso. Yo no quiero tratar con personas que están frustradas.

«Yo lo veo así: si estoy haciendo cosas que están ganando tracción fuera de la televisión, lo tomo como una prueba de concepto. Quiero mostrárselos — hey, lo que tenemos aquí, es bueno. Tengo algo que potencialmente es mejor, y podemos usarlo si les gusta.

«Como mínimo, les he demostrado que tengo la capacidad de generar esa conexión, y si podemos colaborar en una idea que tengo y encontrar un punto medio, entonces eso es lo que haré. Si no lo hacemos, entonces voy a idear un nuevo concepto y lo llevaré al equipo. Cada semana que saco algo, siento que les estoy dando algo que pueden ver que funciona. Es una opción, si quieren usarla o no».