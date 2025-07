Karrion Kross: “No haré del show una broma”

En las últimas semanas, Karrion Kross se ha convertido en el centro de una curiosa controversia que se esparció rápidamente en redes sociales: algunos fanáticos piensan que el luchador no quiere caer de espaldas. El rumor se hizo más fuerte tras su combate contra Sami Zayn en Night of Champions. Otros también señalan que vendió de manera exagerada algunos ataques de su oponente.

Atendamos a lo que tiene que decir él al respecto:

“Es hilarante. Esta historia no me ha llamado tanto la atención como otras historias que se han inventado sobre mí a lo largo de los años. Ha habido cosas mucho más locas. Me sorprende que esta, de entre todas, haya tenido algo de repercusión.

No sé… ¿Mi ‘bump’ favorito? No se me viene nada a la mente, pero tal vez alguno de esos en los que la gente se obsesionó y pensó que algo andaba mal. Tal vez uno de esos fue mi favorito. Fue divertido.

Algunos de nosotros bromeábamos detrás del escenario. Decían: ‘Bro, deberías salir y recibir los golpes como Shawn Michaels contra Hulk Hogan’. Y otros decían: ‘Tal vez no deberías recibir ningún golpe en absoluto’. Simplemente no tomar ninguno.

Honestamente, al final del día, no puedo hacer ninguna de esas cosas porque la gente paga buen dinero y dedica su valioso tiempo a ver el show. No puedo convertir el espectáculo en una broma solo por un subgrupo extraño de gente. No puedo hacer eso.

Obviamente, como profesional, jamás lo haría. Pero nos estábamos muriendo de risa con eso.”