Karrion Kross no descarta volver a AAA

Meses después de que su contrato con la WWE expirara en agosto, y mientras continúa su carrera luchística en MLW, Killer Kross (antes conocido como Karrion Kross) todavía sigue respondiendo preguntas sobre su tiempo en la compañía, a la que no descarta volver algún día.

► Karrion Kross ya trabajó en AAA en el 2020

Durante una conversación reciente con Sean Ross Sapp, Killer Kross abordó si él y Scarlett tuvieron algún contacto con AAA tras el vencimiento de su contrato con la WWE el 10 de agosto de 2025. Si bien él y Konnan tienen interés mutuo en volver a trabajar juntos, Kross reveló que ahora existe una estructura corporativa que lo complica, dado que la compañía mexicana está bajo el paraguas de la WWE, quien lo adquirió en el pasado mes de abril.

«Sí, Konnan, para quien no lo sepa, era como un tío para mí. Y estoy en contacto constante con él. Siempre lo he sido y siempre lo seré. Hemos hablado sobre la posibilidad de hacer algo, pero hay una nueva cadena de mando que debe pasar«.

“Y sé que le interesaría tenernos allí, pero eso probablemente dependería de muchas cosas en ese lugar. Así que le dije: ‘Sí, mantenme al tanto. Avísame. Siempre estoy dispuesto a trabajar con él en cualquier puesto. Confío en él con mi vida’”.

Con AAA operando ahora en un panorama completamente diferente a cuando estuvo en el 2020, el regreso de Kross podría no estar garantizado, pero la puerta está definitivamente abierta. Recordemos que antes de su salida de WWE Kross había recibido una oferta de última hora, misma que rechazó por no ser conveniente a sus intereses. De cualquier manera, el ex WWE mantiene abierta sus opciones.