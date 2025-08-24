Aunque la gente tenía la esperanza de que Karrion Kross y Scarlett Bordeaux regresaran a WWE luego de su salida, tras SummerSlam 2025, la realidad es que esto no será así.

Kross decidió volver bajo su antiguo nombre, de Killer Kross, a GCW – Game Changer Wrestling. Apareció anoche sábado 23 de agosto de 2025 en el evento GCW Homecoming. Scarlett atacó a Matt Cardona cuando este luchaba ante Shotzi Blackheart, junto con Kross.

🚨| KARRION KROSS AND SCARLETT JUST ARRIVED IN GCW. KROSS IS BACK 🔥

► Scarlett Bordeaux y Karrion Kross aclaran que su salida de WWE no es falsa

Posterior al ataque, Kross y Shotzi hicieron una promo intensa tras bambalina. Kross, tocando un violín, cantó de forma sarcástica y aclaró a los aficionados, que su salida de WWE no es falsa. Estas fueron sus palabras:

«Perdí el trabajo de mis sueños y estoy muy triste. Esto no es WWE. Claramente, no es una maldita chamba, no es parte de una historia. Ya no estoy triste y voy a volver a joder a la gente».

No need for rhyme. No need for reason. This ain’t PG land. And it isn’t for everybody. THIS IS G

C

FUCKING

W

No need for rhyme. No need for reason. This ain't PG land. And it isn't for everybody. THIS IS G C FUCKING W. #GCWHomecoming 🩸 #GarageBeer