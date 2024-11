Karrion Kross: «Lanzaré a The Miz desde un tejado»

The Miz está en graves problemas. Durante el episodio de WWE RAW del 4 de noviembre se le pudo ver secuestrado en un lugar desconocido por The Wyatt Sicks. Él intentó salir de la situación pensando en que la facción quiere a The Final Testament pero Bo Dallas le aclaró que ellos nunca le importaron que solo lo querían a él. No hubo más aclaraciones y el segmento cerró con Uncle Howdy apareciendo sorpresivamente en la espalda del «Awesome One».

► Karrion Kross amenaza a The Miz

Una vez terminado el programa de la marca roja, Karrion Kross se acercó a Adam Pearce para intentar descubrir si este tenía más información pero no era así. Aunque él no quiere ayudar a Miz sino que responda por el momento en que los Sicks atacaron a Paul Ellering cuando este lo protegió. De hecho, más que amenazar a los Wyatt, Kross lo amenaza a él con quizá hacerle algo peor en cuanto vuelvan a verse las caras, lo cual no está claro cuando podría suceder.

«Bueno, para empezar, aquí no hay un ‘nosotros’ en esta situación. Sí, vi las grabaciones, y siendo justos, Miz se buscó esto solo. Así que mi problema es en realidad con Mike Mizanin y la deuda de retribución que tiene con Paul Ellering. Créeme, soy la última persona en el mundo a la que querrías deberle un favor. Porque si él no soluciona esta situación, cuando lo encuentre, voy a lanzarlo desde un tejado«, dijo Karrion en Raw Exclusive.

Parece que haga lo que haga The Miz estará en una mala posición. Ahora, si alguien es capaz de sacar lo mejor de lo peor es él. Veremos qué sucede a continuación y cómo se libra tanto de los Wyatt Sicks como del Final Testament.

