Karrion Kross: «He producido una película y se estrena en 2025»

Karrion Kross ha hecho varios proyectos como actor -el cortometraje ‘The Iron Sheik Massacre’ o la serie ‘Before the Dark’; y tiene en posproducción el también corto ‘Blue Evening’- pero ahora la Superestrella de WWE da el salto a la producción con uno nuevo del que ofrece interesantes detalles.

► Su primera producción

«Acabo de producir mi primer cortometraje en Los Ángeles. Se estrenará este año. Planeaba sacarlo el año pasado, pero estoy aprendiendo, porque es mi primera vez, cuánto tiempo lleva la postproducción. Hay que hacer la corrección de color, mezclar el sonido, el proceso de edición puede tardar bastante. Así que, una vez que la película esté lista, la enviaré a festivales de cine independiente y veré cómo le va. Lo produje y tomé un papel secundario en él.

Mi amigo, que escribió el guion originalmente, habló conmigo sobre la posibilidad de que interpretara el papel principal, pero sin revelar demasiado de la trama, el protagonista es un hombre sin hogar. Así que, con mi tamaño de 1.90 m y 113 kg, se vería extraño. Además, tampoco quería que pareciera un proyecto egocéntrico. Muchos tipos que intentan abrirse camino en Hollywood sin realmente tener habilidades actorales hacen eso: producen sus propias películas y se ponen a sí mismos como protagonistas. Eso es algo que la comunidad actoral real encuentra repulsivo.

Presenté el guion a la empresa. Hablé con Paul [Levesque] y Nick [Khan] al respecto, y no me pusieron ningún problema. Me dieron luz verde, me dijeron: ‘Hazlo’. Solo querían asegurarse de que no hubiera nada extraño en el guion, y no lo había, nada que fuera polémico o pudiera causarles problemas», explica Kross en Geeking Out with Matt Serra.

