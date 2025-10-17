Karrion Kross habló sobre su promo viral post WrestleMania

Karrion Kross luchó por última vez para WWE en SummerSlam 2025, y una semana después se confirmó que su contrato llegó a su fin sin que las partes hayan acordado una renovación, aunque luego admitió de que recibió uno de última hora, pero sin que le convenciera mucho por no tener los suficientes detalles. Evidentemente, el ex Campeón NXT se convirtió en agente libre y trabajando en varias empresas, aunque sigue abierto a escuchar ofertas.

► Karrion Kross se sincera sobre su promo viral

Tras la calma tras su paso por la WWE, Karrion Kross y Scarlett Bordeaux empiezan a dar más detalles sobre sus últimos meses en la compañía, incluyendo la ahora famosa promo viral que Kross dio tras WrestleMania 41, que hizo que los fans se preguntaran si era parte de una historia o una inconformidad real, lo cual posiblemente generó la gran oleada de apoyo que recibió en las siguientes semanas.

Durante una entrevista reciente en «Insight with Chris Van Vliet», Kross habló sobre la promo post WrestleMania, desde la mentalidad que tenía al principio hasta algunas interacciones interesantes que tuvo con el personal de la WWE al respecto tan solo un día después.

«Bueno, como dije, fue una historia, pero obviamente basado en hechos reales. Esa es la delgada línea de la lucha libre profesional que crea esas conexiones, ¿verdad? Lo que conecta con la gente… Así que lo hacemos, a todos les encantó y nos vamos. El día siguiente fue extraño en ‘Raw'».

«Entonces… recibí una llamada de alguien de relaciones con el talento. Me dijo: «El equipo creativo no está contento. Hay problemas. Están furiosos». Le dije: «Bueno, me disculparé. Déjame encargarme de eso ahora mismo. Tengo una excelente relación con ellos. Viven al otro lado del pasillo». Y él respondió: «Eh…». Y le dije: «No, amigo, es culpa mía. Déjame encargarme. No hay problema».