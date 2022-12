Karrion Kross tuvo la oportunidad durante su reciente entrevista con USA Insider de repasar varios temas relativos tanto a su pasado como a su presente y su futuro en WWE. A continuación os traemos un resumen de las declaraciones del que fuera Campeón NXT que en la actualidad está rivalizando con Rey Mysterio meses después de su retorno a la compañía tras su despido.

► El apoyo de los fans a Karrion Kross

“El apoyo estaba en todas partes. Era completamente ineludible. Estaría comprando comestibles, en el gimnasio, en el aeropuerto, en un estacionamiento, en un restaurante. Literalmente, en todos los lugares a los que fui, siempre se me acercaron docenas de personas al menos cada semana y me expresaron lo encantados que estaban por todo eso”.

“Toma esta conversación que estamos teniendo por ejemplo: la gente no olvida. Existe la idea errónea de que los fanáticos tienen poca capacidad de atención. Tal vez en algunos aspectos lo hagan, pero cuando ven algo que no les gusta, no lo olvidan. Absolutamente no se olvidan. Y por eso es tan importante mantener la continuidad en nuestra programación y en el entretenimiento deportivo en general. Es importante porque los fanáticos están involucrados y les importa. Es parte de nuestro trabajo provocar una respuesta emocional y definitivamente no queremos provocar una respuesta equivocada”.

► La demanda fuera de WWE por Karrion Kross

“A veces es lo que es. Como persona, tiendo a no detenerme en situaciones o escenarios negativos sobre los que realmente no puedo hacer nada. Tiendo a pensar constantemente en cómo puedo recuperarme de una situación de inmediato, tanto personal como profesionalmente, y eso es exactamente lo que hice. El día que nos despidieron teníamos casi 12 meses de trabajo alineados en casi 12 horas. El apoyo de los fans, el apoyo de la industria. Fuimos muy bien apoyados durante todo el proceso cuando fuimos despedidos».

► El futuro de Karrion Kross en WWE

“Estoy muy interesado en mostrarle a la audiencia momentos e historias donde podemos explorar diferentes aspectos de los personajes que han estado viendo durante mucho tiempo. Quiero diversificar nuestra programación cada vez que estoy en ella. Quiero que se sienta diferente cada vez que estoy frente a todo lo demás que ves antes o después de mí. Por eso abordo las cosas como lo hago, por eso trabajo como lo hago, y por eso pido que me produzcan como lo hago. Los comentarios que he recibido de los fans han sido realmente buenos. Los fanáticos siempre han sido mi pulso, mi radar sobre lo que debería estar haciendo y lo que no debería estar haciendo. Y tengo la posibilidad de incorporar eso realmente en mi trabajo a través de la oficina actual para la que trabajo, y estoy muy feliz por todo eso”.