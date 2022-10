Karrion Kross enfrentará a Drew McIntyre nuevamente en Crown Jewel 2022 mientras que Logan Paul hace lo propio con Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible. Probablemente, ambos combates supondrán el final de la historia entre estas Superestrellas. Aunque dado que el siguiente evento premium será Survivor Series, quizá se enfrenten en la lucha clásica de relevos, o en WarGames. Lo iremos viendo. Ahora nos detenemos en Kross y Paul porque el que fuera Campeón NXT estaría feliz de trabajar con «Maverick».

► Karrion Kross quiere luchar con Logan Paul

Así lo señala en una reciente entrevista con The Sun. Que sepamos, WWE no está planeando una historia entre ambos pero quizá ocurra en algún momento futuro. Kross es uno de los rudos principales de la compañía, o al menos está siendo construido para serlo, así que tendría sentido que un día Paul lo enfrentase.

“Estaría feliz de enfrentar al Sr. Paul, no tengo ningún problema en estar en el ring con él. Absolutamente cero. En términos de que pague sus cuotas o lo que sea, entiendo que esa es una perspectiva de muchas personas, personalmente no tengo una opinión al respecto. No puedo odiar el ajetreo de este tipo y no puedo odiar su impulso para desafiarse a sí mismo a hacer cosas que la gente le dice que no se pueden hacer.

«Creo que Roman lo va a aplastar y creo que si él cree que solo está compitiendo contra Roman y no contra todo The Bloodline en este punto, está completamente loco. Nadie más ha podido descifrar eso contra Roman. Y estoy bastante seguro de que Roman lo sabe muy bien”.

¿Os gustaría ver una rivalidad entre Logan Paul y Karrion Kross?