Karrion Kross ha ganado mucho protagonismo por sus actuaciones fuera del ring que dentro de este. Tras una airada promo que dio en un programa y que se volvió viral, se empezó a ganar la simpatía de los fanáticos, quienes veían como el luchador ventilaba sus frustraciones (incluso algo relacionado con la filtración de la información de su contrato) y pedían que lo insertaran en una historia relevante; sin embargo, nada de eso ha sucedido hasta el momento, aunque sí ha tenido varias apariciones en WWE Main Event y logró recuperar el tema de entrada que usó durante su tiempo en NXT.

► Karrion Kross sintió que violaron su privacidad

En el programa de Ariel Helwani, le preguntaron a Karrion Kross sobre la filtración de la información de su contrato con la WWE y quién creía que era el responsable y este respondió diciendo que no sabía exactamente quién lo hizo, pero que lo llevó al límite porque sucedió poco después de que AOP y Paul Ellering fueran despedidos, y porque sintió que era una violación de su privacidad.

«Quienquiera que lo haya hecho. Eso me puso muy nervioso porque creo que sucedió en línea poco después de que AOP y Ellering se fueran. Fue una historia tras otra, así que todavía estoy bastante enojado. No sé quién lo hizo, es imposible decirlo, pero estaba un poco loco en ese momento. Me molestó mucho porque se trata de privacidad, ¿sabes a qué me refiero? ¿Quién demonios se supone que iba a saber de eso? Se filtran cosas todo el tiempo, así que…»

Los informes previos señalaban que el contrato de Karrion Kross vence este año, y era entendible su enojo, ya que se desconoce si estaba negociando una extensión o no. En todo caso, el luchador ve más allá y debe tener sus razones para molestarse de la forma en que lo hizo hace unas semanas.