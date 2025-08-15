Karrion Kross: «En WWE se enojaron por mi promo»

Karrion Kross luchó por última vez en SummerSlam 2025, y finalmente este fin de semana se confirmó lo que muchos no querían: su contrato llegó a su fin sin que las partes hayan acordado una renovación, e incluso previamente había desmentido los informes de que le habían ofrecido un nuevo acuerdo, aunque luego admitió de que recibió uno de última hora, pero sin que le convenciera mucho por no tener los suficientes detalles.

► Kross y el malentendido con Triple H

La salida de Kross de la WWE generó mucha especulación, ya que muchos se preguntaban si estaría involucrado en algún tipo de engaño, similar a cómo Seth Rollins fingió una lesión de rodilla antes de cobrar su contrato de Money In The Bank en SummerSlam. Y, aunque el luchador ha confirmado que efectivamente está fuera de la compañía, una de las razones que hacen dudar a los fanáticos fue la promo que hizo justo después de WrestleMania 41, en la que expresaba su frustración por su poca o nula participación en el evento, cuando este fue realizado en su ciudad natal.

Durante una entrevista reciente Ariel Helwani, Kross reveló que se aseguró de que la gerencia de la WWE corriera la voz de que simplemente estaba inventando algo con sus quejas, aunque eso implicó que los altos mandos (incluyendo Triple H) se enfadaran porque pensaron que era real, y que de pronto la inconformidad del luchador era real; no obstante, en el corto plazo esto le permitió ganar más adeptos, a tal punto que surgieron los cánticos de «Queremos a Kross».

«Me senté. Dije lo que dije. Salí de la escena. Apagaron la cámara. Regresé a la sala y agradecí a todos los presentes. Efectivamente, no todos sabían que era una obra… No puedo decir que saliera mal, pero los altos mandos se enfadaron porque creían que era real.»

«Un día esperé a Triple H, una vez que me dijeron que no estaba de acuerdo, y se lo expliqué todo. Nadie le dijo nada… Mi trabajo ese día fue convencer a la gente, como cualquier otro día».