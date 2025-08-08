Karrion Kross desmiente informes sobre su renovación

En SummerSlam 2025, Karrion Kross perdió su combate contra Sami Zayn, y muchos daban cuenta de que ese sería su último en WWE, teniendo en cuenta de que su contrato estaba por expirar, y parecía un hecho de que no lo veríamos más luego de que el pasado lunes, ni él ni su esposa Scarlett estuvieron en WWE RAW.

► Karrion Kross espera continuar en WWE

Con los contratos de Karrion Kross y Scarlett con la WWE originalmente programados para expirar el 10 de agosto, internet se llenó de teorías, rumores y misterio esta semana en torno a una posible renovación. La historia sobre el futuro de la pareja en la WWE se ha vuelto más confusa, porque este miércoles Paul Heyman salió a elogiarlo públicamente durante una entrevista, mientras que Dave Meltzer sostiene que la situación podría tratarse de una historia que están cocinando, y que incluso el ex Campeón NXT ya tendría una oferta sobre la mesa, con Fightful mencionando que había un inusual silencio tanto en la WWE como en el entorno cercano al luchador.

Pero ahora, el propio Kross ha salido a aclarar las cosas. Mientras promocionaba su nuevo libro «Life Is Fighting» (que ya está a la venta) en The Angle Podcast, el excampeón NXT abordó los rumores y dejó en claro de que la mayoría son falsos.

«Eso espero (ambos volviendo a WWE Raw). Veo que se escribe mucho en internet ahora mismo, sobre todo hoy. Mucho de lo que leo no es cierto. Odio decepcionar a la gente, pero no quiero mentir. Pero eso espero. Espero que volvamos.»

Con la aclaración del luchador, parece que la situación se torna más confusa todavía; no obstante, si el objetivo de la WWE es mantener a los fans en el debate, parece estar funcionando con la venia del luchador, tal como sucedió con R-Truth. Habrá que estar atentos a cualquier desarrollo que surga de este tema.