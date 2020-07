Recientemente la estrella de NXT respondió a las comparaciones con "La Bestia Encarnada". Pero ahora Karrion Kross desafía a Brock Lesnar a un combate en WrestleMania. Es injusto compararlos a ambos más que por su estatura, aunque el primero es tres centímetros más alto que el segundo.

Sus carreras no tienen nada que ver, tampoco los campeonatos que han ganado, ni sus habilidades en los encordados, ni mucho menos lo que han hecho como Superestrellas de WWE.

Pero cabe mencionarse que la contestación del novio de Scarlett tenía más relación con la violencia con la que compite. Pero poco más que eso tienen en común. Y esto mismo podría aplicarse a muchos otros luchadores.

Y si se habla de la oscuridad de su personaje, lo cual también fue mencionado por Kross, habría que hablar entonces más de Aleister Black. Por otro lado, el que no se puedan comparar no quiere decir que si se enfrentaran no sería un gran enfrentamiento luchístico.

► Karrion Kross desafía a Brock Lesnar

Hablando con Gorilla Position, Kross puso estas palabras sobre la mesa que esperan respuesta de Lesnar:

"Si tú me dijeras WrestleMania yo te diría Brock Lesnar. Para mí la vara de medir depende del contexto. Pienso que la herramienta de medición es quien puede atraer más gente a una arena. Creo que él es un tipo que ha trascendido el entretenimiento deportivo. "Ya está en el entretenimiento convencional. Creo que cifras así en nuestro negocio son bastante importantes. Siempre necesitamos nuevos fanáticos, siempre estamos buscando atraer nuevos fanáticos".

Aunque quien fuera Campeón WWE y Campeón Universal no es el único que tiene en su mira.

"Pienso que hay personas que pueden atraer la atención de manera incondicional. Él sería la vara de medir tanto como The Rock. Digo esto porque en términos de generar atención é interés creo que él es el actor mejor pagado de Hollywood. "Y salió de aquí. Si alguien quiere emular el éxito más absoluto que se ha conseguido en este negocio yo diría que The Rock es el tipo al que tiene que emular".

Si una de estas dos luchas podría darse es Kross contra Lesnar. A medida que pasa el tiempo cada vez parece más improbable que La Roca vuelva a tener un combate. Lo más seguro es que nunca vuelva a hacerlo por lo que esa opción casi que puede descartarse.