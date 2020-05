Con la finalidad de mejorar sus bajos ratings, este miércoles NXT botará la casa por la ventana en su programación, ya que se pondrán en juego los dos principales títulos individuales de la marca amarilla. Charlotte Flair se enfrentará a Io Shirai, quien se ganó su derecho hace varias semanas en una lucha de escaleras; y por otra parte, Adam Cole defenderá su Campeonato NXT contra Velveteen Dream, luego de que este ha estado insistiendo por varias semanas con una oportunidad titular, la cual le fue concedida.

Además de las referidas luchas titulares, también se anunció otro mano a mano, el cual será protagonizado por Jhonny Gargano y Dominik Dijakovic, y como añadido especial, finalmente veremos el debut en el cuadrilátero de Karrion Kross, luego de que sobre el final del episodio de NXT del 15 de abril atacara a Tommaso Ciampa.

► Karrion Kross debutará en el ring este miércoles

Precisamente, los anteriormente conocidos como Killer Kross y Scarlett Bordeaux, debutarán este miércoles con los nombres de Karrion Kross y Scarlett. WWE ha confirmado en un boletín publicado en su sitio web que Kross hará su debut en el ring en el programa. Además, la compañía está denominando a la pareja como "Doomsday" y parece que Scarlett no usará su apellido.

Todavía no se sabe a quién se enfrentará Kross esta semana, pero WWE aún hace mención a una posible rivalidad con Tommaso Ciampa, la cual suponemos que continuará luego del ataque a traición sufrido por este último.

A continuación mostramos el anuncio hecho por la compañía para el debut de Karrion Kross y Scarlett este miércoles en NXT:

"Karrion Kross hace su debut en el ring con Scarlett

Doomsday finalmente llega al ring de NXT este miércoles por la noche cuando Karrion Kross haga su debut en el ring con Scarlett.

Después de emitir advertencias premonitorias durante meses, Kross finalmente le mostrará al Universo NXT de lo que es capaz dentro del cuadrilátero. Ya nos han dado un brutal primer vistazo, dado que no se ha visto a Tommaso Ciampa desde que Kross y Scarlett lo emboscaron el mes pasado.

El motivo del ataque a The Blackheart todavía no está claro. Pero no se equivoquen: Kross puede tener malas intenciones guardadas para su primer oponente."

El propio luchador también se ha encargado de anunciarlo en su cuenta de Twitter con un breve mensaje: