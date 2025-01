Karrion Kross: «CM Punk, Seth Rollins, Sami Zayn…»

Triple H siempre ha visto algo en Karrion Kross. Bastante, pero no suficiente. No ha dejado de tener presencia en televisión (en programas semanales pero no en eventos premium) desde que «The Game» lo contrató nuevamente al tomar el control de la compañía pero siempre en el medio cartel -sin ir más lejos, atendamos a su actual historia con The Miz-, nunca en el plano estelar. Y el luchador quiere más en WWE.

► Las grandes historias

Durante una reciente entrevista en Busted Open Radio, le preguntaron por su meta a corto plazo:

«Un objetivo a corto plazo, sinceramente, es conseguir más tiempo en televisión. Obviamente, eso es algo que debe delegarse en mí, pero mi papel en eso es hacer que todo lo que me den sea increíble. Si me dan 60 segundos, van a ser los 60 segundos más memorables que la gente pueda ver conmigo. Quiero poder mejorar todo lo que me den. Siento que he podido hacer eso con lo que me han dado últimamente, más que nada recientemente este año. Las historias son muy importantes para ser parte del programa. Siempre es increíble estar en el ring y tener un combate.

«Si llegas a la televisión y no estás en el ring y te sientes decepcionado por eso, significa que estás en el negocio correcto. Siempre debes querer estar allí y estar frente a la gente. Tener historias significativas es definitivamente mi objetivo a corto plazo. Me encantaría estar en medio de las historias principales que se están contando. Hay mucho pasando ahora con CM Punk, Seth Rollins, Sami Zayn. Si puedo encontrar una manera de meterme en estas historias ahora, tengo muchas ideas y conceptos significativos en los que la gente podría interesarse, que están realmente conectados con lo que he podido hacer en 2024 y que puedo llevar conmigo, y creo que la gente se entretendría mucho con eso».

