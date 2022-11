Karrion Kross canceló participación en evento fuera de WWE

Karrion Kross y Scarlett regresaron a la WWE en el mes de agosto gracias a la gestión de Triple H, e inmediatamente fue insertado en una rivalidad de alto perfil contra Drew McIntyre, con quien luchó en Extreme Rules y en Crown Jewel 2022 en sendos combates con estipulación, y con una victoria por bando. Ahora muchos se preguntan cuándo y dónde presenciaremos el desempate entre ambos.

► Karrion Kross iba a aparecer en WrestleCade

Mientras estaba fuera de WWE, Karrion Kross estuvo trabajando mucho en la escena independiente, e incluso se habían comprometido con algunas fechas futuras; no obstante, su regreso a la gran «W» significa que una aparición previamente programada no sucederá.

Wrestlecade es una popular convención de lucha libre profesional, e incluso habían comprometido a Karrion Kross y Scarlett para una aparición con ellos el próximo fin de semana (entre el 25 y el 27 de noviembre). Sin embargo, poco o nada pueden hacer ante el contrato que tienen con WWE, quien en esos días llevará a cabo su siguiente evento premium: Survivor Series.

Según la cuenta oficial de Twitter de Wrestlecade, Karrion Kross y Scarlett Bordeaux no estarán presentes durante el Wrestlecade Weekend 2022, y se disculpó con los fanáticos por esta situación.

«AVISO IMPORTANTE: Desafortunadamente, debido a sus compromisos con WWE, Karrion Kross y Scarlett Bordeaux no aparecerán durante el fin de semana de WrestleCade 2022. Nos disculpamos por las molestias. Si compraste un boleto para conocerlos, tu reembolso ya fue procesado. Gracias por su apoyo.»

A pesar de que Karrion Kross todavía no tiene una lucha programada para Survivor Series y bien podría haber obtenido autorización para aparecer en WrestleCade, no se descarta de que el ex Campeón NXT tenga algún tipo de participación durante el evento premium, por lo que resulta comprensible que WWE no le haya autorizado a ejercer una participación en otro lugar.