Karrion Kross cambió su enfoque tras despido de AOP

The Final Testament fue una agrupación liderada por Karrion Kross, que incluyó a los miembros de AOP (Akam y Rezar), Paul Ellering y Scarlett, quienes trabajaron juntos durante todo el año pasado. Sin embargo, en febrero de 2025, Ellering y AOP fueron despedidos de la WWE, dejando a Kross y Scarlett como los miembros supervivientes, quienes evidentemente tuvieron que cambiar el enfoque de sus personajes.

► Karrion Kross se reinventa en WWE

Durante una entrevista reciente con «The Ariel Helwani Show», Karrion Kross recordó cómo cambió su mentalidad tras la salida de sus antiguos compañeros de equipo de The Final Testament.

«Me dieron AOP y me dieron Paul Ellering. No los conocía. Conozco a Paul. Crecí viéndolo en televisión. Conozco a estos chicos, me caen muy bien, y es la naturaleza de nuestro negocio. Un minuto estás aquí, al siguiente no. Fue un golpe duro, frustrante. No hay nada que puedas hacer al respecto. Tienes que estar presente. Lamentar la situación. Tienes que seguir adelante. Sentí que había mucha incertidumbre con ciertas cosas.

De camino a WrestleMania en Las Vegas. Muchas emociones. Todo sucedió como sucedió. La situación es una locura, pero curiosamente, no cambiaría nada.»

Aunque inicialmente Kross se sintió desanimado por las salidas de AOP y Ellering, logró recuperarse, y con sus promos tras bastidores y en redes sociales, se empezó a ganar el aprecio de los fanáticos, y parte de este reciente éxito se puede atribuir a su narrativa creativa, así como a una promo posterior a WrestleMania en la que Kross se desahogó apasionadamente sobre su falta de oportunidades en la WWE. Si bien aún no le ha valido para obtener mayores oportunidades en televisión, sí ha salido mercancía con su nombre y se está vendiendo muy bien.